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Экономическое удушение Украины: в Нафтогазе назвали угрозы от запуска Северного потока-2

28 ноября 2019, 07:06

Доходы от транзита газа являются очень существенными для украинской экономики, отметил Юрий Витренко.

Северный поток-2 изменит принцип, по которому был построен рынок / Фото: REUTERS

С запуском газопровода Севереный поток-2 транзита газа через территорию Украины не будет вообще. А это, в свою очередь, создает огромные угрозы для украинской экономики. Об этом заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

По его словам, доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики.

"И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины", -  сказал Витренко в интервью DW.

Он также отметил, что сам запуск газопровода Северный поток-2 означает изменение принципа, по которому был построен рынок.

"Теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере - это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия, как один из лидеров Европейского Союза, должна это осознавать", - заявил директор Нафтогаза.

Напомним, сроки запуска российского газопровода Северный потока – 2 снова перенесли. В этот раз в Москве заговорили о пуске газа по трубе не раньше середины 2020 года.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина планирует оспорить разрешение Дании на строительство газопровода Северный поток-2 в своих водах. По его словам, Киев пытается отыграться на экологическом аспекте.

В свою очередь, американский сенатор Джим Риш заявил, что Конгресс Соединенных Штатов Америки вознамерился включить в военный бюджет страны на 2020 год санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2. 

Нафтогаз Германия Юрий Витренко транзит газа Северный поток-2 новости Украины
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