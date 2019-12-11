Опасный эксперимент: глава Совета НБУ назвал укрепление гривни необоснованным

Данилишин раскритиковал политику НБУ/ фото:blog.i.ua

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что для укрепления курса гривни к доллару, которое наблюдается в 2019 году, нет фундаментальных причин. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Данилишин, как и раньше, считает монетарную политику НБУ слишком жесткой, которая приводит к подавлению промышленности. Кроме того, он назвал инфляционное таргетирование, осуществляемое НБУ, "экспериментом" и сравнил его с экспериментом Майкельсона-Морли, который в конце XIX века не смог доказать существование эфира.

"Как бы не вышло чего-то аналогичного с экспериментом, который правление НБУ проводит с реализацией в стране ортодоксального инфляционного таргетирования, чрезмерно жесткой монетарной политики и в дополнение к этому показательного невмешательства в необоснованное фундаментальными факторами укрепление гривны", - написал он.