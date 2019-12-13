Официально: дома Укрбуда достроит Киевгорстрой

Инвесторы Укрбуд получат свои дома / Фото: pixabay

Холдинговая компания Киевгорстрой официально взяла на себя обязательство достроить объекты Укрбуда, связанного со скандальным застройщиком Максимом Микитасем, и передать их инвесторам.

В компании сообщили, что основная часть переговорного процесса относительно достройки незавершенных жилых домов оказалась успешной. Теперь Киевгорстрой и Укрбуд должны пройти сложный юридический и технический путь по передаче объектов и заключенных сделок.

"Киевгорстрой будет делать все возможное, чтобы ускорить процесс. Уверяем инвесторов: ваше жилье будет достроено, а квартиры – переданы владельцам", – пишет Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу КГС.

Напомним, 12 декабря президент Владимир Зеленский успокоил инвесторов Укрбуда и заявил, что замороженное строительство будет возобновлено, а дома, в которые инвесторы вложили деньги, будут достроены.

Отметим, основным акционером ЧАО ХК Киевгорстрой является Киевская городская государственная администрация (80% акций). За 2018 год общество получило 27,663 млн грн чистой прибыли.

Напомоним, ранее стало известно, на что экс-нардеп Максим Микитась потратил деньги Укрбуд.