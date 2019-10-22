Экс-нардепа Микитася взяли под стражу с возможность внесения залога

Максим Микитась арестован судом, но может выйти под залог / forbes.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда по требованию САП взяла под стражу бывшего народного депутата Максима Микитася с правом залога в размере 80 млн гривен.

"Прокурор САП акцентировал, что материалы "прослушки" свидетельствуют о влиянии на свидетелей и других фигурантов дела. О попытках Микитася препятствовать расследованию, используя свои связи. Однако часть заседания, в конечном счете, прошла в закрытом режиме", - сказано в сообщении Центра противодействия коррупции.

Прокурор на заседании суда утверждал, что рассекреченные материалы прослушки продемонстрировали, что Микитась обсуждал убийство свидетеля и одного из подозреваемых с разными людьми. По данным обвинения, такие разговоры происходили неоднократно.

На заседании суда звучало много неоднозначных фактов, поэтому по требованию защиты его провели в закрытом режиме, несмотря на возражение прокуроров.

Напомним, бывшего нардепа и экс-главу строительной корпорации Укрбуд Максима Микитася подозревают в присвоении 82 млн грн при обмене квартир для военных Нацгвардии. На минувшем заседании суда 4 октября Высший антикоррупционный суд выпустил подозреваемого под залог с электронным браслетом.

Как ранее сообщалось, в Печерском районе столицы появится очередной торговый центр Arsenal Plaza высотой в более полсотни метров - выходные данные на строительство Киевская госадминистрация 20 августа выдала фирме с орбиты экс-нардепа, руководителя Укрбуда Максима Микитася.