У Кличко разрешили фирме с орбиты Микитася строить еще-одного 50-метрового монстра в центре Киева

В столице намечается еще одно скандальное строительство / Фото Наші гроші

В Печерском райне столицы появится очередной торговый центр Arsenal Plaza высотой в более полсотни метров - выходные данные на строительство Киевская госадминистрация 20 августа выдала фирме с орбиты экс-нардепа, руководителя Укрбуда Максима Микитася.

Как пишут Наші гроші, ООО Философия девелопмента разрешили провести реконструкцию корпуса завода Арсенал под административное здание с паркингом. Офисно-торговый комплекс планируют построить на участке площадью 1,36 га по улице Московская, 8 (перекресток улицы Московской и Кловского спуска). Стоит отметить, что участок расположен в центральном историческом ареале Киева – тут разрешено строительство не выше 27 метров. Однако, департамент строительства КГГА дал добро на высоту объекта в 50,7 метра.

По данным Youcontrol, ООО Философия девелопмента в апреле 2018 года создали уволенный после Майдана прокурор Шевченковского района Вячеслав Мармыш и Андрей Марцин. В 2015 году Мармыш уже работал заместителем президента корпорации Укрбуд.

Напомним, ранее в Сети появилось видео застолья, на котором мэр Киева Виталий Кличко поднимает тост за дружбу со скандальным застройщиком Вадимом Столаром.