Коррупционный след: активист объяснил, почему Кабмин отказался увольнять Кличко

14 августа 2019, 15:42

Киевские активисты раскрыли масштабные злоупотребления городской власти на инфраструктурных проектах.

Виталий Кличко
Виталий Кличко / Пресс-служба

Столичные активисты на примере строительства Шулявской развязки рассказали, как инфраструктурные проекты в столице используются городскими властями в качестве инструмента для завладения государственной собственностью в крупных размерах. 

 Автор альтернативной развязки на Шулявке, бывший специалист Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Виктор Петрук заявил, что вопрос с увольнением Кличко с должности председателя КГГА завершится ничем и Кличко продолжит занимать этот пост до тех пор, пока будет Кабмин Гройсмана. Об этом он написал на странице в Фейсбук.

Он рассказал, что этот вопрос не рабочих отношений Кличко, как мэра и главы КГГА с одной стороны, и Кабмина – с другой. "Это вопрос выживания крупного организованной преступной группировки, сращенной с институтами местной и государственной власти, которая много лет паразитиовала на государственном бюджете и бюджете г. Киева, и хочет продолжать паразитировать столько, сколько будет возможно, будучи готовым поступиться лишь частью, но не целым", - пояснил Петрук.

"Я уже говорил, что реконструкция Шулявской развязки - это не вопрос строительства нового путепровода. Пока Павел Авдокушин кормит сообщество талантливыми видеоотчетами о ходе строительных работ на Шулявке - талантливые умельцы играют сложную партию, в которой Шулявская развязка - лишь инструмент для завладения государственной собственностью в крупных размерах", - пишет архитектор.

Петрук напомнил, что "заявленный в 2017 году бюджет строительства "недочетырехлистника" на Шулявке составлял лишь 400 млн. грн, и это было едва ли не главным аргументом в его пользу, в сравнении с трехуровневой развязкой, стоимость которой Виталий Кличко заявлял в 1,5 млрд. грн. (настоящая стоимость трехуровневой развязки, согласно ТЭО, составляет всего 756 млн. грн.)".

"Впрочем, цифра 1,5 млрд. грн. так понравилась мэру, что вскоре он начал вспоминать ее уже как... настоящую стоимость "недочетырехлистника", увеличив, для сохранения паритета, стоимость трехуровневой развязки до 3 млрд. грн", - рассказал Петрук.

"Мечты, как известно, материализуются. И они начали материализовываться, когда генподряд на реконструкцию Шулявской развязки выиграл... совершенно случайный спутник Виталия Кличко и Вадима Столара - Максим Микитась", - добавил бывший инженер специалист Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Петрук рассказал, что во время проведения тендера был проведен ряд махинаций, что не осталось незамеченным Антимонопольным комитетом, который сначала игнорировал нарушения закона, но в конце концов оштрафовал компании, бенефициаром которых является Максим Микитась на 112 миллионов гривен за очевидный сговор во время тендера. Впрочем, Петрук отмечает, что не все государственные учреждения были такими принципиальными. "Впрочем, не все государственные учреждения, в истории коррупционного сговора между Виталием Кличко и Максимом Микитасем, были такими принципиальными, как АМКУ. Кабинет министров Украины, например - не был", - сообщил он.

Петрук объяснил, что в 2018 году КГГА направила в КМУ проект постановления о разрешении на 100% предоплаты стоимости строительства Шулявской развязки. Отправленный из КГГА в КМУ проект постановления о разрешении на 100% предоплаты стоимости строительства Шулявской развязки И несмотря на очевидные нарушения закона Кабмин согласовывает проект постановления.

Петрук уточнил, что у Минэкономразвития к данному постановлению были серезные замечания. Там предостерегали правительство о высоких рисках подобных действий и рекомендовали снизить размер аванса хотя бы до 90%.

"С учетом серьезности предостережений, и отсутствия реальной технологической потребности в таком авансе, это означает, что организованная преступная группировка, о которой я упомянул в начале поста, сращена не только с отдельными чиновниками КГГА, но, к сожалению, также и с отдельными членами Кабинета министров Украины", - заявил Петрук. "Из этого я делаю вывод, что никакого увольнения Виталия Кличко с должности председателя КГГА, по крайней мере до окончания каденции правительства Владимира Гройсмана – не будет. Запомните этот пост", - добавил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:39
Украинские боксеры выступят на чемпионате мира в России
16:33
"5 лет молчала": подруга Януковича Повалий распсиховалась из-за Крыма Фото Видео
16:26
Они не пройдут: Супрун рассказала, что детей без прививок не пустят в детсады и школы
16:23
"Друзья Донбасса": Пушилин съездил в Крым к путинским байкерам Видео
16:00
Ливерпуль - Челси: трансляция матча за Суперкубок УЕФА (LIVE), все о матче
15:47
Луценко назвал Горбатюка "дементором, пьющим из него энергию"
15:45
Суд восстановил в должности люстрированного замгенпрокурора времен Януковича
15:42
Коррупционный след: активист объяснил, почему Кабмин отказался увольнять Кличко
15:40
Лига Европы. Заря - ЦСКА: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
15:33
Чат с российским оппозиционным политиком Ильей Пономаревым
15:16
"Дешевый секс и алкоголь": Савченко объяснила, почему с треском проиграла выборы в Раду Видео
15:13
Аномальный град на Буковине разбил весь районный автопарк полиции Видео
14:45
Армен Джигарханян в реанимации: что случилось с актером
14:37
В Слуге народа рассказали, предлагали ли партии делать коалицию в Раду
14:33
У Зеленского увольнение Кличко отложили на осень
14:28
Диетолог рассказала, какой рис полезнее Видео
14:13
Хацкевича уволили с поста тренера Динамо
14:12
"Искусственный интеллект" поможет выявить незаконных получателей социальной поддержки актуально
14:10
Футболисты Брюгге отпраздновали проход Динамо непристойным танцем
14:10
Приспешники России в Крыму раскипятились из-за украинской водной блокады
14:08
Амбиции уже не те: кум Путина не претендует на должность в президиуме Рады
14:00
Супрун встретилась с Зеленским: о чем шла речь Видео
13:50
Разумков рассказал, кто в новой Раде займется проблемой войны на Донбассе
13:40
Жена Гарика Харламова на Мальдивах покрасовалась голой в ванне, опубликовано фото
13:37
На Черниговщине молнии подожгли 5 зданий, а ветер сорвал полсотни крыш Фото
13:09
Рабинович "получил" от Разумкова и Геращенко за русский язык Видео
13:08
Дубинский раскрыл преступную схему с участием НБУ
13:04
Новый флагманский смартфон Xiaomi скоро появится в Европе
13:03
В случае президенства Байден пообещал сделать Украину своим приоритетом
12:36
Диетолог назвала правильную еду после тренировки Видео
12:26
"Эякулировал девочке на ноги": в Киеве педофил напал на ребенка прямо в троллейбусе
12:12
"Опасная свадьба": на Закарпатье десятки людей попали в больницу
12:08
Контракт будет – но какой ценой: как РФ выкручивает Киеву руки ради транзита газа через Украину
12:04
Погода на завтра: прогноз удивил контрастами
11:49
В Украине "накуролесила" непогода: спасатели назвали последствия "удара" стихий Видео
11:45
"Задроченные ответчики": сайты Порошенко разместили фейк, на них подали в суд
11:33
Потоп в России: целый город ушел под воду Фото
11:25
В Донецке произошло масштабное ДТП, среди жертв - дети Фото
11:09
Вернуть Крым или аннексировать еще и Херсонщину: на что пойдет РФ ради снятия водной блокады Видео
11:00
"Динамо уже приучило, что мы в Европе аутсайдеры": соцсети распекли киевский клуб
10:49
Кабмин Гройсмана не будет рассматривать вопрос увольнения Кличко
10:30
У Цукерберга признали прослушку разговоров пользователей Facebook
10:23
ОБСЕ предупредила Украину об опасном оружии боевиков за линией отвода
10:20
Порошенко и Луценко в Украине никто не тронет по одной простой причине мнение
10:01
Бывший зам Турчинова стал директором Национального института стратегических исследований
09:36
Что святят на Маковея, чтобы от парней отбоя не было и любовь была Видео
09:33
В ООН не захотели назначить спецпредставителя в Украине
09:29
"Полное сожжение Венеры": почему пора следить за своим золотом и глазами
09:14
Никакие решения Путина не спасут Крым от деградации мнение
09:05
"Богом тебе дан твой Богдан": Квартал 95 впервые показал пародию на Зеленского Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять