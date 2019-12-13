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Правление Нацбанка подозревают в саботаже: озвучено громкое обвинение

13 декабря 2019, 13:13

Нацбанк обвинили в некачественном планировании показателей сметы админрасходов.

Нацбанк

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин критически оценил политику правления регулятора при установлении учетной ставки.

По его мнению, ошибки правления НБУ в конце 2018 - начале 2019 годов, возможно, являются признаками направленного торможения ускоренного развития страны.

"В условиях, когда показатель инфляции за последний год составляет 5,1%, наблюдается фактически промышленная дефляция, показатель учетной ставки на уровне 15,5% можно было бы считать саботажем на пути смягчения монетарной политики", - написал он на своей странице в Facebook.

По его мнению, решение о снижении учетной ставки до 13,5% годовых и повышении лимита интервенций на валютном рынке до $50 млн в день нужно было принять еще в начале ноября.

Читайте такжеРаботники службы безопасности Нацбанка разбили голову митингующему - эксклюзивное видеоДанилишин напомнил, что к снижению учетной ставки правление подтолкнула как резкая критика со стороны Совета НБУ и общественности.

"Деятельность правления НБУ, которая сдерживает снижение учетной ставки, наносит существенный удар по дальнейшему экономическому росту, замедлению кредитования экономики, росту дисбалансов во внешней торговле", - считает глава Совета НБУ.

Он добавил, что в настоящее время реальная ставка для Украины должна составлять до 10% годовых.

Обратим внимание, что по мнению Счетной палаты Нацбанк некачественно спланировал показатели сметы административных расходов на 2018 год.

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"НБУ не обеспечено качественного, результативного и обоснованного планирования показателей сметы административных расходов НБУ на 2018 год. Об этом свидетельствует существенное отличие между плановыми и фактическими показателями сметы, неоднократные изменения показателей, образование значительных нераспределенных лимитов расходов и инвестиций", - говорится в отчете о результатах проверки сметы НБУ за 2018 год.

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При этом планирование средств на административно-хозяйственные и другие расходы на 2018 год в отдельных случаях осуществлялось согласно нормативно-правовыми актами, утратившими силу, а увеличение среди года плановых расходов происходило без учета фактического использования средств в текущем году.

Как следствие, несмотря на неоднократное внесение изменений, плановые показатели недовыполнены на 390,7 млн гривен (34,1%), цитирует отчет Счетной палаты ukranews.com.

В документе также говорится об отсутствии действенной системы внутреннего контроля и необеспечение эффективной оценки рисков и необходимость усиления взаимодействия правления НБУ с Советом НБУ с целью принятия решений в части планирования и исполнения сметы административных расходов НБУ и обеспечения денежно-кредитной политики в целом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тысячи людей потребовали отставки руководства НБУ.

НБУ Счетная палата Национальный банк Богдан Данилишин
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