"За этим маячит Газпром": Герус припугнул, что ЕС обложит Украину новым налогом

"За этим маячит Газпром": ЕС обложит Украину новым налогом - Герус / vesti-ukr.com

Евросоюз рассматривает введение экологического налога на "грязную" электроэнергию, что импортируется из соседних стран. Это грозит новым экономическим ударом по Украине.

"Еврокомиссия анализирует введение нового налога на углеродные выбросы при импорте электроэнергии, так называемый border carbon adjustment (BCA), чтобы уменьшить стимулы использования угля в соседних к ЕС странах, где нет экологических налогов", – сообщил глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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Герус напомнил, что в Украине экологической составляющей при производстве электроэнергии на ТЭС исторически уделялось мало внимания: нет фильтров, экологических норм, платы за передачу энергии при экспорте. В итоге украинская сторона рискует лишиться льгот из-за налога с европейской стороны. То есть финансово выиграет бюджет Европы, а не Украины.

В комментариях под постом возмущенные люди пишут: "Это экономическая война", "Да, они целенаправленно мочат угледобывающий бизнес много лет", "Вот только не надо тупо поднимать в N раз углеродный налог в Украине и все". Кто-то сыронизировал: "И только особо продвинутые со временем поймут, что за всем этим маячит Газпром".

Ранее Украина повысила для РФ тариф на транзит газа в Европу. Споры между Нафтогазом и Газпромом будут решаться в Цюрихском арбитраже.

Напомним, в Раде предложили обложить налогом Google и Facebook. Нардепы придумали свежий способ хоть немного решить проблемы с наполняемостью госбюджета.