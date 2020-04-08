Нафтогаз ударит по Газпрому новым многомиллиардным иском

К Газпрому готовят новый иск на 17,3 млрд долларов / Скриншот

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины готовит новый иск против российского Газпрома, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

По его словам, он согласовывает с наблюдательным советом компании новые "вопросы" к российскому газовому монополисту на сумму 17,3 млрд долл.

"Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету Нафтогаза дополнительные "вопросы" к Газпрому на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования - впереди также много работы", - сообщил он в Facebook.

Напомним, в мае ожидаются слушания о размере компенсации убытков в рамках арбитражного процесса против России относительно захвата активов компании в Крыму. С учетом ожидаемых процентов сумма требований Нафтогаза к России составляет 8 млрд долл.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Витренко подал в суд в связи с невыплатой премии за победу над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже.