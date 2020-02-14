"Покажем всем": Витренко подал в суд из-за невыплаты ему миллионной премии

Юрий Витренко судится из-за невыплаты премии / УНИАН

В связи с невыплатой премии за победу над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже исполнительный директор Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины подал в суд

В эфире телеканала UА: Перший он напомнил, что ранее уже предлагал разделить выигрыш, полученный от Газпрома, между всеми гражданами Украины.

"Если предложение разделить поровну тоже не принимается, но при этом какие-то чиновники, политики не хотят исполнять законы, обязывают компанию не выполнять законы, а выплата зарплаты – закон, то тогда мы должны защищать свои права", - подчеркнул Витренко.

Читайте такжеКоболев: Приватизация Нафтогаза – простой способ снять дискуссию о зарплатахПо его словам, обращение в суд по поводу невыплаты премии должно "показать всем, что здесь есть верховенства права и мы живем в правовом государстве".

"Я уже подал иск в суд, я никого не пугаю, я просто говорю, что есть законный путь защиты своих интересов. Если государство не хочет по справедливости и не хочет поровну, то тогда нужно идти в суд… Это вопрос принципов, это не вопрос денег", - резюмировал топ-менеджер Нафтогаза.

Напомним, глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, комментируя скандал с баснословными зарплатами и премиями, предложил вернуть полученные Украиной через решение арбитража деньги обратно Газпрому.

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Ранее президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам Нафтогаза за получение компенсации от Газпрома, а также предложил направить 2,9 млрд грн на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.