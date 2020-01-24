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Коболев предложил вернуть Газпрому миллиардный выигрыш в арбитраже

24 января 2020, 09:55

Глава правления Нафтогаза назвал способ уменьшения его зарплаты.

Коболев
Андрей Коболев / Зеркало недели

Глава правления Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Андрей Коболев прокомментировал скандал с баснословными зарплатами и премиями.

В частности, топ-менеджер Нафтогаза ответил на вопрос по поводу его гигантской премии, которую он получил за победу Украины в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.

Коболев заявил о том, что для этого необходимо вернуть полученные Украиной через решение арбитража деньги обратно Газпрому, передает Радио Свобода.

"Есть очень простой путь уменьшить мою зарплату: взять 5 миллиардов долларов, которые мы получили от Газпрома, и Газпрому их вернуть обратно. Сказать: "У нас так много зарабатывают на этом, что мы их возвращаем". И не будет никаких вопросов. Самый простой путь, серьезно", - заявил Коболев.

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Он также напомнил, что зарплату ему установил наблюдательный совет Нафтогаза на рыночных основаниях, а также отказался называть и комментировать ее размер, а также запредельные заработки своих коллег.

Как ранее сообщал Главред, украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что российский газовый монополист Газпром выплатил Нафтогазу почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

премия Газпром Нафтогаз Стокгольмский арбитраж Андрей Коболев
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