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Почему Коболев и Витренко не стыдятся получать гигантские премии

Валентин Землянский

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики

15 января 2020, 08:35

Государство перестало контролировать Нафтогаз, чем успешно пользуется его наблюдательный совет.

Коболев, Витренко, Нафтогаз
Руководители Нафтогаза Андрей Коболев и Юрий Витренко / УНИАН

Все оправдания Витренко о громадных премиях выглядят смешными. Начнем с того, что они с Коболевым – менеджеры государственной, а не частной компании. То есть, это не частная лавочка господина Витренко, он ничего туда не вкладывал, не создавал эту компанию.

Одно дело, если бы он создавал ее с нуля – тогда он мог бы о чем-то говорить и выписывать себе какие угодно премии. А так он пользуется активами, принадлежащими государству Украина.

И результаты их деятельности появились за счет чего - за счет десятикратного повышения тарифов, или за счет того, что они привлекли международных юристов? Юристы получили свой гонорар за решение по Стокгольмскому арбитражу. Но какое в этом было участие Коболева и Витренко?!

Премии топ-менеджменту Нафтогаза были выписаны заранее и изначально речь шла о 46 миллионах долларов. Мы идем только по тем заявлениям, которые делали Коболев и Витренко, ничего не придумывая от себя. Они говорили о том, что часть денег с этих премий ушла на налоги – по их версии, это было 9 миллионов долларов. То есть осталось, 37. И цифры тут очень важны – что называется, следите за руками. Половина, согласно заявлениям НАК, была выплачена, то есть 20 миллионов было выплачено в качестве премий. Значит, если идти по их логике, по идее оставалось 17 миллионов. Откуда сейчас появилось 29 миллионов – непонятно.

Читайте также"Цинично издеваются": эксперт возмутился премиями для Коболева с ВитренкоС нормативной точки зрения никто ничего не нарушил, с морально-этической – это уже другая история. Если государство не контролирует свою компанию как главный акционер и отдала это на откуп наблюдательному совету, который не находится под контролем украинского государства.

Ведь фактически государство самоустранилось. И сделал это еще Гройсман. Вся ответственность на нем, так как постановлениями Кабмина были утверждены положения о набсовете и устав Нафтогаза, где все полномочия были переданы набсовету.

И получается, что можно делать все, что угодно и в принципе, государство никак не может повлиять на размер премий. Потому претендовать на такие премии руководство Нафтогаза может, но это, как мне кажется, не является закономерным в соответствии их вкладу. Хотя госпожа Споттисвуд, глава Набсовета Нафтогаза считает иначе и даже сообщила об этом в письме бывшему премьеру Владимиру Гройсману.

И нынешняя ситуация – ответственность уже действующего Кабмина. Но как они будут реагировать на премии Коболева и Витренко, если они сами выписывают себе максимальные премии из госбюджета? По-моему, вопрос риторический.

Валентин Землянский, Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда

Нафтогаз премии Юрий Витренко газовый контракт Андрей Коболев Валентин Землянский
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