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Витренко прокомментировал скандал из-за премий себе и Коболеву

14 января 2020, 13:31

Юрий Витренко поспешил разложить все по полочкам, комментируя скандал из-за гигантских премий топ-менеджменту Нафтогаза.

Витренко
Юрий Витренко / УНИАН

Исполнительный директор госкомпании Нафтогаз Украины Юрий Витренко прокомментировал появившуюся накануне и вызвавшую волну негодования в Сети информации о гигантских премиях, которые якобы положены ему и главе правления Андрею Витренко - за победу над российской корпорацией Газпром в Стокгольмском арбитраже.

"В моем конкретном случае премия была назначена за результат, который во многом зависел от моих конкретных действий [...] Стокгольмский арбитраж по транзитному контракту был инициирован мной. Вместе с небольшой командой мы обосновали с экономической точки зрения наши исковые требования - когда почти никто не верил, что у нас что-то получится", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Витренко, выплата премий в размере 1% от полученных Украиной российских денег была изначально прописана в существующих контрактах.

"[Выплата - Главред] премий не предназначались наперед. Они предназначались за уже имеющийся результат. То есть в прошлый раз - по полученным в виде газа от "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов. Сейчас могу абсолютно честно утверждать, что премии за полученные от "Газпрома" накануне Нового года 2,9 миллиарда долларов еще не были назначены. Хотя это действительно прямо предусмотрено трудовыми контрактами конкретных работников компании ", - подытожил он.

Напомним, ранее известный эксперт Александр Гончаров возмутился премиями для Коболева с Витренко и опубликовал публичное воззвание по данному поводу к президенту Владимиру Зеленскому. 

Нафтогаз премии Юрий Витренко Андрей Коболев
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