"Цинично издеваются": эксперт возмутился премиями для Коболева с Витренко

Андрей Коболев и Юрий Витренко / УНИАН

Александр Гончаров, авторитетный эксперт и глава Института развития экономики Украины обратился посредством соцсети Facebook к президенту страны Владимиру Зеленскому. По мнению специалиста, очередные громадные премии в долларах руководство Нафтогаза, в первую очередь глава правления Андрей Коболев и исполнительный директор Юрий Витренко, не заслуживают ни в малейшей степени.

"На заметку президенту - у цинизма Коболева и Витренко нет предела цинизму. Господин Президент, мы конченые идиоты? Или Вы согласны с тем, чтобы нас нагло и цинично опускали? Судите сами, в прошлом, 2019 году, украинцы задолжали за ЖКХ более 62 млрд гривен. И при этом Коболев с Витренко собрались получить очередную космическую премию в размере 1 млрд гривен. Дескать, они заслуживают 1 процент от суммы, указанной в решении Стокгольмского арбитража в 2,9 млрд долларов США, что составляет 29,7 млн долларов США. Владимир Александрович, Вам не кажется, что это посмешище над украинцами, что над нами цинично издеваются?!", - не пожалел экспрессии в своем обращении Гончаров.

Напомним, ранее Юрий Витренко в интервью украинским СМИ озвучил тот факт, что топ-менеджеры Нафтогаза получат премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов - когда российская корпорация Газпром погасит долги по Стокгольмскому арбитражу.