Впереди у Коболева не премии, а уголовные дела

Коболев и Витренко / УНИАН

Давно так не смеялся, когда читал, как действующий исполнительный директор Нафтогаза Витренко говорит о коррупции при добыче газа государственной компанией Нафтогаз.

Одного не хватало в "жестком" заявлении Витренко: посадить Коболева и его приспешников за провал программы 20/20 по увеличению добычи собственного газа. Ой, так это и Витренко надо... того...

Наверное, Витренко не замечал коррупции в течение 5 лет, которые он сидит в Нафтогазе.

Но не страшно. Одним порохоботом, "папередником" или просто либертарианцем будет больше в команде президента Зеленского.

А то, что глава Нафтогаза Коболева думает только о своем кармане - народ Украины знает уже давно. "Премия маме" и 40 млн. долларов - это статус Коболева, который будет его сопровождать уже всегда.

Читайте такжеУкраинцы в новом году будут платить за газ еще больше: названа суммаНо, как оказалось, Коболев является "экономическим преступником". Даже понемногу принимает на себя статус "барыги", который обдирает народ и искусственно завышает цены на газ. В конце концов, Нафтогаз все предыдущие годы завышал цены на газ как минимум в три раза для населения.

Но теперь хотя бы какая-то минимальная справедливость может быть восстановлена. Минэнерго обратилось в Антимонопольный комитет с конкрентных доказательствами манипуляций по ценам на газ и злоупотребления Нафтогаза и Коболева. Теперь слово за АМКУ и его председателем Юрием Терентьевым. Из решения АМКУ может вырасти не одно уголовное дело против руководства Нафтогаза.