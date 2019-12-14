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В Нафтогазе пожаловались на низкую добычу газа из-за коррупции

14 декабря 2019, 16:02

Юрий Витренко пояснил ситуацию с низкой добычей собственного газа в Украине.

Трубы газопровода

Низкая добыча собственного газа в Украине обусловлена некомпетентностью и коррупцией, заявил исполнительный директор Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

Таким образом он прокомментировал повышение цены на газ для населения на условиях ПСО на 28,6% до 5 500 гривен за тысячу кубометров на январь 2020 года.

"Если бы была увеличена собственная добыча и был повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ не выросла, а снизилась бы", - написал он в Facebook.

По мнению Витренко, если бы увеличилась собственная добыча газа и повысился уровень энергоэффективности, то уже в 2020 году Украина могла бы начать экспортировать газ, а не импортировать его.

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"Вот так мы и расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию", - добавил представитель Нафтогаза.

Напомним, ранее Кабмин утвердил цену на газ для населения на зиму 2019-2020.

Нафтогаз коррупция Юрий Витренко добыча газа
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