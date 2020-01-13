"Шо, опять?": Коболев и Витренко получат премию за долги Газпрома

Коболев и Витренко получат премии / УНИАН

Премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов получат топ-менеджеры Нафтогаза, когда Газпром погасит долг по Стокгольмскому арбитражу.

"За контрактом должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег", - сказал он в интервью Liga.net.

Всего топ-менеджеры получат около 29 миллионов долларов или 700 млн гривен. О количестве премируемых Витренко не сообщил.

В Сети уже появилась реакция на премии для руководства Нафтогаза.

"О премии Коболеву и Витренко. Шо?! Опять?!" – пишет в Facebook политолог Владимир Фесенко.

В комментариях пользователи присоединились к обсуждению вопроса о премиях.

"Мама второй премии не переживет!!!Если отсудят компенсации по шельфу и имуществу "Черноморскнефтегаз" и то после поступления средств на счета"Нафтогаза" и не минутой ранее, то таки да!", "Так это уже сакральное", "Так они за Стокгольм уже получали премию. Выходит, дважды за одно и то же. Или это то же прописано в контракте?", "А что говорят акционеры? Не хотят бонус после возмещения убытков?" – написала интернет-публика.

Напомним, в Украине разразился громкий скандал после того, как стало известно о том, что руководство Нафтогаза утвердило себе многомиллионные долларовые премии. В мае набсовет Нафтогаза принял решение о выделении премии руководству компании в размере 1 процента от суммы выигрыша - более $45 млн.

Позже свою миллионную премию глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев перевел своей маме в США.