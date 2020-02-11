"Взять все и поделить": Витренко рассказал, на что пустить миллиарды от Газпрома

Юрий Витренко высказался за распределение доходах от транзита газа между всеми гражданами.

Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко высказался о доходах от транзита газа, а также о полученных от российского Газпрома 2,9 млрд долл. По решению Стокгольмского арбитража.

При этом топ-чиновник Нафтогаза предложил руководству страны разделить эт деньги, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.

"Я в середине января предложил политическому руководству отдать мою премию непосредственно украинцам, ради которых достигал я таких экстраординарных результатов. При этом я заметил, что было бы несправедливо и на самом деле несущественно, если только мои честно заработанные средства будут поровну распределены непосредственно между всеми гражданами Украины, а 99,75% средств, заработанных прежде всего благодаря моей работе, будут распределять политики и чиновники не поровну, а как им заблагорассудится", - написал он в Facebook.

Читайте такжеКоболев: Приватизация Нафтогаза – простой способ снять дискуссию о зарплатахВитренко подчеркнул, речь идет о вышеупомянутых 2,9 млрд долл., полученных по решению арбитража, плюс 7,2 млрд долл. - гарантированный доход от транзитного контракта с Газпромом, что в общей сложности равняется 10,1 млрд долл.

"В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около 6 тыс. грн., или более 16 тыс. грн. на каждое домохозяйство. Очень важно обеспечить эффективное использование этих денег украинцами. Также логично и справедливо было бы связать эти выплаты со сферой газа. Поэтому нужно ограничение - "на расходы на энергоэффективность", - добавил он.

Напомним, ранее глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, комментируя скандал с баснословными зарплатами и премиями, предложил вернуть полученные Украиной через решение арбитража деньги обратно Газпрому.