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"Взять все и поделить": Витренко рассказал, на что пустить миллиарды от Газпрома

11 февраля 2020, 10:30

Юрий Витренко высказался за распределение доходах от транзита газа между всеми гражданами.

Нафтогаз
Юрий Витренко высказался за распределение доходах от транзита газа между всеми гражданами.

Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко высказался о доходах от транзита газа, а также о полученных от российского Газпрома 2,9 млрд долл. По решению Стокгольмского арбитража.

При этом топ-чиновник Нафтогаза предложил руководству страны разделить эт деньги, включая премию самого топ-менеджера, между всеми украинцами.

"Я в середине января предложил политическому руководству отдать мою премию непосредственно украинцам, ради которых достигал я таких экстраординарных результатов. При этом я заметил, что было бы несправедливо и на самом деле несущественно, если только мои честно заработанные средства будут поровну распределены непосредственно между всеми гражданами Украины, а 99,75% средств, заработанных прежде всего благодаря моей работе, будут распределять политики и чиновники не поровну, а как им заблагорассудится", - написал он в Facebook.

Читайте такжеКоболев: Приватизация Нафтогаза – простой способ снять дискуссию о зарплатахВитренко подчеркнул, речь идет о вышеупомянутых 2,9 млрд долл., полученных по решению арбитража, плюс 7,2 млрд долл. - гарантированный доход от транзитного контракта с Газпромом, что в общей сложности равняется 10,1 млрд долл.

"В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около 6 тыс. грн., или более 16 тыс. грн. на каждое домохозяйство. Очень важно обеспечить эффективное использование этих денег украинцами. Также логично и справедливо было бы связать эти выплаты со сферой газа. Поэтому нужно ограничение - "на расходы на энергоэффективность", - добавил он.

Напомним, ранее глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, комментируя скандал с баснословными зарплатами и премиями, предложил вернуть полученные Украиной через решение арбитража деньги обратно Газпрому.

Газпром Нафтогаз Юрий Витренко
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