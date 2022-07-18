50 гривен за доллар: украинцев предупредили о катастрофическом сценарии девальвации

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В Украине в скором времени стоит ожидать приближение "валютного шторма", заявил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Как пишет он в Facebook, обвал гривны и массовый выход нерезидентов из украинских еврооблигаций может очень негативно отразиться на капитале наших коммерческих банков, имеющих на своем балансе большой объем долговых ценных бумаг.

"Но особенно тяжело придется малому бизнесу и ФОПам, у которых нет финансовой устойчивости и достаточной надежности, чтобы пережить резкую девальвацию гривны", — отметил эксперт.

Все это говорит о неминуемом падении курса национальной валюты, которая может составить 40-50 гривен за й доллар.

"По паре доллар США/гривна подходим к последнему рубежу обороны – это 40 грн, если пройдем его, то впереди уже 45 грн за одного "американца", - добавил Гончаров.

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