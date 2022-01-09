80 гривен за доллар: украинцам раскрыли катастрофический сценарий девальвации

/ Reuters

Согласно оптимистичным оценкам, средний диапазон колебания курса продажи доллара США в Украине в 2022 году будет в пределах 27–29 гривен, заявил финансовый аналитик Александр Болтян.

Как пишет от в материале на zn.ua, умеренный сценарий включает девальвацию до 30 гривен за доллар и средний диапазон курса продаж в рамках 28,5– 32 гривны.

"Негативный сценарий включает девальвацию гривны до уровня 60-80 за доллар США", - пишет автор.

Свой прогноз эксперт объясняет геополитическими рисками, которые уже не впервые оказывают существенное влияние на курс украинской гривны. В частности, в 2014-2015 годах, когда территориальная целостность страны пострадала, украинская гривна упала с 8 до 32 долларов США. Девальвация составила 300%.

В то же время, отмечает он, с каждым последующим событием, которое повторяется на рынке, реакция становится слабее.

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"Поэтому, если конфликт России и Украины в 2022 году снова станет угрозой нашим территориям, ждем девальвацию гривны на 120–190%. На этом предположении базируется негативный сценарий развития", – пояснил аналитик.

Дополнительным фактором, который может увеличить риск девальвации, эксперт также назвал повышение стоимости удобрений из-за роста цены на газ и снижения спроса на металлы в Китае, что ударит по украинским экспортерам.

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