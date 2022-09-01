90 гривен за доллар: украинцев шокировали сценарием девальвации

Согласно макропрогнозу КМУ, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 грн., а в конце года гривна девальвирует до 50 грн.
По прогнозам правительства, в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%.
Такие показатели заложены в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики, сообщили источники в Кабинете министров, сообщает Экономическая правда.
Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 грн., а в конце года гривна девальвирует до 50 грн.
В правительстве также ожидают, что цены на следующий год будут продолжать стремительно расти:
- заложенная в макропрогнозе инфляция по итогам 2023 года должна составить 30,6% (по состоянию на июнь она составляла 22,2%);
- уровень безработицы, по расчетам Минэкономики, должен составить 28,2%;
- средняя зарплата – 18 508 грн.
Курс доллара: прогноз экспертов
В свою очередь опрошенные Каналом 24 эксперты подчеркнули, что среди основных факторов, которые до конца текущего года будут влиять на курс гривны по отношению к другим валютам, остается эмиссионное финансирование дефицита бюджета.
Еще одним фактором, влияющий на курс гривны (и он де-факто наиболее существенный), является международная финансовая помощь.
"Важный фактор – военные риски, возможные вражеские удары по энергетической инфраструктуре в отопительный период. Их спрогнозировать почти невозможно", - отмечается в материале.
Издание также приводит несколько сценариев изменения курса доллара в Украине.
"Базовый сценарий развития событий предполагает дальнейшую девальвацию гривны. К концу года мы можем иметь 50 гривен за доллар и более Отрицательный сценарий предполагает, в частности, девальвацию гривны до 80-90 гривен за доллар", - сказано в статье.
Напомним, ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса спрогнозировал, что может быть с курсом доллара в Украине, если не снизить импорт товаров.
"Тогда есть угроза, что НБУ истощит свои резервы, и в один момент у нас гривна будет не 40, а 120 за доллар. И цены вырастут не на 10%, а в 3 раза", - добавил Фурса.
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