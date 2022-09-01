90 гривен за доллар: украинцев шокировали сценарием девальвации

В Украине спрогнозировали новый курс доллара / Reuters

По прогнозам правительства, в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Такие показатели заложены в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики, сообщили источники в Кабинете министров, сообщает Экономическая правда.

Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 грн., а в конце года гривна девальвирует до 50 грн.

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В правительстве также ожидают, что цены на следующий год будут продолжать стремительно расти:

заложенная в макропрогнозе инфляция по итогам 2023 года должна составить 30,6% (по состоянию на июнь она составляла 22,2%);

уровень безработицы, по расчетам Минэкономики, должен составить 28,2%;

средняя зарплата – 18 508 грн.

Курс доллара: прогноз экспертов

В свою очередь опрошенные Каналом 24 эксперты подчеркнули, что среди основных факторов, которые до конца текущего года будут влиять на курс гривны по отношению к другим валютам, остается эмиссионное финансирование дефицита бюджета.

Еще одним фактором, влияющий на курс гривны (и он де-факто наиболее существенный), является международная финансовая помощь.

"Важный фактор – военные риски, возможные вражеские удары по энергетической инфраструктуре в отопительный период. Их спрогнозировать почти невозможно", - отмечается в материале.

Издание также приводит несколько сценариев изменения курса доллара в Украине.

"Базовый сценарий развития событий предполагает дальнейшую девальвацию гривны. К концу года мы можем иметь 50 гривен за доллар и более Отрицательный сценарий предполагает, в частности, девальвацию гривны до 80-90 гривен за доллар", - сказано в статье.

Напомним, ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса спрогнозировал, что может быть с курсом доллара в Украине, если не снизить импорт товаров.

"Тогда есть угроза, что НБУ истощит свои резервы, и в один момент у нас гривна будет не 40, а 120 за доллар. И цены вырастут не на 10%, а в 3 раза", - добавил Фурса.

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