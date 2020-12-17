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Долги перед Нафтогазом являются искусственными и должны быть списаны - эксперт

17 декабря 2020, 15:44

Ярослав Диковицкий отметил, что сценарий, который предусматривает списание искусственно созданных задолженностей, является единственным правильным.

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Сомнительные долги, начисленные НАК "Нафтогаз Украины", участникам рынка природного газа, являются искусственными и должны быть списаны. Об этом заявил эксперт по энергетике Ярослав Диковицкий во время обсуждения предложений по урегулированию долгового кризиса на рынке газа, разработанных Центром экономического восстановления.

Эксперт отметил, что сценарий, который предусматривает списание искусственно созданных задолженностей, является единственным правильным.

"Нельзя переложить это (долги - ред.) на потребителей. Речь идет не о списании задолженностей потребителей, речь идет о списание искусственно созданной задолженности", - сказал он.

По мнению эксперта, прибыли НАК "Нафтогаз Украины", которые были начислены за счет резерва сомнительных долгов, являются искусственными.

"Обращаю ваше внимание о том, что у всех есть прирост задолженностей, а у "Нафтогаза" прироста задолженностей за ресурс нет. У "Нафтогаза" не существует прироста задолженностей по чему-либо. "Нафтогаз" покупает импортируемый газ и отдает его в ТКЭ, но у него нет этой задолженности, у него нет задолженности по кредитам... Я еще раз говорю, когда есть искусственная задолженность, то как кто-то за нее должен заплатить? У "Нафтогаза" создались искусственные прибыли!"- добавил Диковицкий.

Первый сценарий, предложенный Центром экономического восстановления, предусматривает списание задолженностей по всей цепочке поставки природного газа от НАК "Нафтогаз Украины" до бытовых потребителей, в том числе для нужд ТКЭ и ТЭЦ, ПСО поставщиков, ОГТСУ (УТГ), операторов ГРС, путем принятия закона о списании долгов.

Напомним, Проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" и других законов относительно обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа (№3800-1) был зарегистрирован в Верховной Раде 17.07.2020 г. Документ призван решить проблемы, возникшие по результатам правового регулирования на рынке природного газа, путем списания задолженности населения перед поставщиками природного газа и Операторами ГРС, а также поставщикам природного газа для потребностей населения соответствующей разницы, которая возникнет в результате перерасчетов.

Нафтогаз
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