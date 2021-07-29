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Цены на продукты в Украине будут расти: что подорожает

29 июля 2021, 04:22
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Великое аграрное государство будет продолжать испытывать дефицит продуктов питания, что чревато ростом цен.

цены на продукты
Цены на продукты к осени вырастут до 30% и выше / УНИАН

Цены на продукты в Украине будут расти. Подорожание составит от 10 до 30% в зависимости от товарной группы. По отдельным позициям, возможно, цены подскочат даже выше. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко.

По его словам, предпосылок для снижения цен нет, и на это есть несколько причин.

"Ни малейшего отношения сбор урожая к возможному снижению цены ни на подсолнечник, ни на пшеницу, ни на кукурузу не имеет и иметь не будет. Потому что цена на данный товар определяется вне Украины и жестко привязана к внешним рынкам. Поскольку на внешнем рынке цена на продовольствие растет, то ожидать того, что на внутреннем она будет падать, по меньшей мере, неразумно", - объяснил эксперт.

Что же касается овощей и фруктов, то абсолютное большинство урожая овощей и фруктов собирается не крупными компаниями, а мелкими и очень мелкими. Снижению цен мешают как минимум три препятствия.

"Первое – так называемый рынок земли. В данном случае, для тех, кто работает на земле, это чревато тем, что им через некоторое время придется выкладывать некие дополнительные деньги за то, чтобы земля, которая находится у них в аренде, либо стала их, либо они имели возможность и дальше ею пользоваться", - отметил Гаврилечко.

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Второе препятствие для снижения цен – внешнеполитическое. Из-за введения санкций против Беларуси и ситуации со стоимостью газа на внутреннем рынке увеличилась стоимость удобрений, которыми мы себя не обеспечиваем. Таким образом, дорогие удобрения также способствуют повышению цены.

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"Третий фактор – транспорт. Стоимость бензина и дизеля все видели, и чтобы довезти свой товар до места обитания потенциальных покупателей, тоже нужно потратиться", - добавил эксперт.

Также на рост цен повлияет и уничтожение в больших городах мест для торговли производителей, рынков и МАФов. Производители не могут продать весь объем своей продукции, поэтому им приходится использовать перекупщиков, которые, в свою очередь, снижают закупочные цены, делая не слишком выгодным производство товаров.

"Поскольку крупные агрохолдинги не занимаются малиной, персиками, картофелем или свеклой, именно эти продукты и будут у нас дорожать, а великое аграрное государство будет продолжать испытывать дефицит продуктов питания, что чревато ростом цен", - резюмировал Гаврилечко.

Как сообщал Главред, в Украине уже осенью 2021 года следует ожидать повышения цен на отдельные категории продуктов питания. Больше всего взлетят цены на товары из первой группы необходимости, прогнозируют эксперты.

цены на продукты новости Украины Юрий Гаврилечко
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