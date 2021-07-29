Цены на продукты в Украине будут расти: что подорожает

Цены на продукты к осени вырастут до 30% и выше / УНИАН

Цены на продукты в Украине будут расти. Подорожание составит от 10 до 30% в зависимости от товарной группы. По отдельным позициям, возможно, цены подскочат даже выше. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко.

По его словам, предпосылок для снижения цен нет, и на это есть несколько причин.

"Ни малейшего отношения сбор урожая к возможному снижению цены ни на подсолнечник, ни на пшеницу, ни на кукурузу не имеет и иметь не будет. Потому что цена на данный товар определяется вне Украины и жестко привязана к внешним рынкам. Поскольку на внешнем рынке цена на продовольствие растет, то ожидать того, что на внутреннем она будет падать, по меньшей мере, неразумно", - объяснил эксперт.

Что же касается овощей и фруктов, то абсолютное большинство урожая овощей и фруктов собирается не крупными компаниями, а мелкими и очень мелкими. Снижению цен мешают как минимум три препятствия.

"Первое – так называемый рынок земли. В данном случае, для тех, кто работает на земле, это чревато тем, что им через некоторое время придется выкладывать некие дополнительные деньги за то, чтобы земля, которая находится у них в аренде, либо стала их, либо они имели возможность и дальше ею пользоваться", - отметил Гаврилечко.

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Второе препятствие для снижения цен – внешнеполитическое. Из-за введения санкций против Беларуси и ситуации со стоимостью газа на внутреннем рынке увеличилась стоимость удобрений, которыми мы себя не обеспечиваем. Таким образом, дорогие удобрения также способствуют повышению цены.

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"Третий фактор – транспорт. Стоимость бензина и дизеля все видели, и чтобы довезти свой товар до места обитания потенциальных покупателей, тоже нужно потратиться", - добавил эксперт.

Также на рост цен повлияет и уничтожение в больших городах мест для торговли производителей, рынков и МАФов. Производители не могут продать весь объем своей продукции, поэтому им приходится использовать перекупщиков, которые, в свою очередь, снижают закупочные цены, делая не слишком выгодным производство товаров.

"Поскольку крупные агрохолдинги не занимаются малиной, персиками, картофелем или свеклой, именно эти продукты и будут у нас дорожать, а великое аграрное государство будет продолжать испытывать дефицит продуктов питания, что чревато ростом цен", - резюмировал Гаврилечко.

Как сообщал Главред, в Украине уже осенью 2021 года следует ожидать повышения цен на отдельные категории продуктов питания. Больше всего взлетят цены на товары из первой группы необходимости, прогнозируют эксперты.