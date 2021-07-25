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В Украине с сентября взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего

25 июля 2021, 11:42
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Из-за большого спроса на подсолнечник в мире, цены на масло уже стали заоблачными

Цены на продукты
В Украине с сентября подорожают продукты / Униан

В Украине уже осенью 2021 года следует ожидать повышения цен на отдельные категории продуктов питания. Больше всего взлетят цены на товары из первой группы необходимости, прогнозируют эксперты.

Рекордсмены этого лета – сахар и подсолнечное масло. Пожарить блины станет на 90% дороже, чем в прошлом году. Заоблачные цены на масло – а это 70 гривен за литр. Экономист Евгений Невмержицкий утверждает, все дело в небывалом спросе на подсолнечник в мире.

"Если масло поднялась на западных рынках – в Турции, на наших рынках Евросоюза и в других регионах – то предпринимателям, которые производят масло, невыгодно его продавать по более низким ценам на внутреннем рынке, чем они могут продать на экспорт. То есть главная причина – это внешнее подорожание", – отметил эксперт в беседе с "Сегодня".

Что больше всего ударит по карманам украинцев:

С сентября продукты снова прибавят в цене. И если на сахар и масло цена не изменится, на 20% могут подорожать мясо, молоко и яйца. В свою очередь цена на овощи и фрукты, по словам эксперта, будет зависеть от новых урожаев и погоды.

Как признаются украинцы, есть и своя экономия – несмотря на цены есть меньше не стали, зато ищут скидки и акционные предложения. Холодная весна, погодные условия, транспортные расходы и подорожание продовольствия во всем мире – так экономисты объясняют ситуацию с продуктами в Украине.

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Ранее Главред сообщал, что за рубежом украинское постное масло вдвое дешевле нежели у нас. Так, цены на подсолнечное масло в чешском супермаркете составляют около 30 крон, что по нынешнему курсу равно 35 грн. В то же время в украинском магазине продукцию аналогичного производителя продают за 65 грн.

При этом нужно учитывать, что в цену масла в чешском магазине также заложена стоимость транзита между странами.

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