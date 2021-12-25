Цены на яйца резко пойдут вверх: украинцам назвали причину и сроки

В Украине растут цены на яйца / pixabay

В Украине за последний месяц цены на яйца выросли на 11% и по состоянию на конец декабря 2021 года составляют около 40 гривен за десяток.

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин, комбинация двух факторов — сезонного и повышенного спроса со стороны потребителей — и привела к росту цен, пишет delo.ua.

Что повлияло на цены и ждать ли снижения

Сезонный рост цен на яйца обусловлен значительной долей хозяйств населения в общей структуре производства. Из-за понижения температуры воздуха в домохозяйствах у птицы снижается яйценоскость, чего не наблюдается на промышленных предприятиях.

Эксперты отмечают: после новогодних праздников может быть небольшое понижение цены на 10-15%. Более ощутимое понижение цены будет наблюдаться с приходом тепла, ориентировочно в апреле.

Производство яиц: данные Госстата

В Украине значительно сократилось производство яиц. В январе-октябре 2021 года было произведено 13,1 млрд штук, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В то же время подчеркивается: больше всего производство сократилось на предприятиях, в то время как в частных хозяйствах оно оказалось почти незаметным.

За отчетный период сельхозпредприятия произвели 6,37 млрд яиц. Это на 22,9% меньше прошлогоднего показателя.

В хозяйствах населения же в январе-ноябре этого года было произведено 6,74 млрд яиц. По сравнению с прошлым годом их производство сократилось на 2,3%.

Цены на яйца: к чему готовиться украинцам

За несколько дней до Нового года в Украине стоит ожидать всплеска цен на куриные яйца, потому что множество праздничных блюд готовят именно с этим компонентом, рассказал в комментарии ГолосUA сообщил экономист Олег Пендзин.

"Скорее всего, цена на яйца пойдет вверх, когда начнется активная подготовка к Новому году. Пока что не ясно, на сколько точно они подорожают и насколько это будет критично для кошелька покупателя и расходов производителя. Я думаю, цена дойдет до 50 гривен за десяток", – считает экономист

Пендзин считает, что перед праздниками большой спрос на яйца провоцирует их подорожание.

"Перед праздниками всегда ажиотажный спрос на яйца, потому что почти ни одно блюдо для праздников не готовят без куриных яиц – от "оливье" до "шубы", от заливного до фаршированных яиц. Плюс вся выпечка готовится с яйцами. Поэтому с этой точки зрения спрос на куриные яйца будет расти. Вместе с этим будет расти цена", – прогнозирует эксперт.

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Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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