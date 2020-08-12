Член Набсовета Укрзализныци готовит почву для входа казахских рельс на рынок Украины

Укрзализныця / cfts.org.ua

"Актюбинский рельсобалочный завод" освоил и сертифицировал производство ж/д рельс по украинскому стандарту ДСТУ. Теперь казахское предприятие готово заместить рельсы украинского производства в закупках "Укрзалізниці". Полумиллиардный тендер на закупку 21 000 тонн рельс, в котором АРБЗ обязательно примет участие, назначен на 7 октября.

Заменить украинских поставщиков на казахских активно призывает член Наблюдательного совета "Укрзалізниці" Кристиан Кун. Что неудивительно: господин Кун, который отвечает за закупочную политику в УЗ, в то же время возглавляет совет директоров "Казахстанских железных дорог" и особо не скрывает своего лобби производителей из Казахстана.

Под его "защиту", например, попала закупка масел у казахской компании в мае этого года. Также ожидается, что господин Кун пролоббирует интересы казахского "Проммашкомплекта" по поставке новых колес для подвижного состава. "Проммашкомплект" сейчас как раз сертифицирует свою продукцию в Украине.

Из-за конфликта интересов и постоянных скандалов в топ-менеджменте в июле коллеги Куна по "Укрзалізнице" все-таки подняли вопрос об его увольнении из Набсовета. Однако, как долго он будет рассматриваться и сколько казахских поставщиков в ущерб украинским интересам еще успеет проллобировать Кристиан Кун, пока неизвестно.