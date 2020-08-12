Отчитаться за 150 грн: банки начали блокировать перевод с карты на карту

Денежные переводы - что делать, если требуют отчета о мизерном доходе / uznayvse.ru

Перевод с карты на карту в Украине обрастает новыми проблемами: теперь денежные переводы даже на небольшую сумму порядка 100-200 грн могут заблокировать – и потребовать отчитаться о доходах.

С подобной трудностью недавно столкнулся директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщает Expres.online. Родной брат не смог перевести ему 150 грн – госбанк затребовал подтверждения источников происхождения данной суммы. Разблокировать операцию получилось лишь после того, как брат Дорошенко прислал в банк свою декларацию об имущественном состоянии.

На аналогичные случаи жалуются и другие владельцы банковских карт.

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Оказалось, что 150 грн – это уже превышение лимита для подобных операций. При этом индивидуальный лимит для клиента может установить и сам банк, а сумму для мониторинга банковская программа выбирает автоматически. Каждый банк сам устанавливает индикаторы для подобных проверок.

Под финансовый мониторинг подпадают и так называемые "необычные операции". Например, если на карту для заработных выплат переводят 10 переводов подряд, что эквивалентны одной месячной заработной выплате.

Заблокировали денежный перевод с карты на карту – что делать

Придется подтверждать источники дохода:

предъявить банку декларацию имущественного состояния (если таковая имеется);

предоставить в банк декларацию о доходах, предварительно запросив этот документ по месту работы или в государственных органах (Пенсионном фонде, органах соцзащиты).

Без подобного подтверждения владелец счета банковскую операцию провести не сможет.

Напомним, в мае 2020 украинцы стали жить по новым правилам денежных переводов. Украинцам сменили правила пополнения карт. Мы писали о том, как нынче переводить деньги.

Кроме того, в банкоматах больше нет возможности анонимно пополнить банковскую карту или осуществить перевод на сумму до 5 тысяч гривен. Чтобы пополнить карту на сумму более 5 тысяч гривен, необходимо идентифицировать личность.