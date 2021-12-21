УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Доллар по 80 гривен: украинцы узнали о катастрофическом сценарии

21 декабря 2021, 01:03
Прослушать новость
Остановить

Эксперт Александр Болтян говорит о реальности сценария девальвации гривны по примеру ситуации 2014-2015 годов.

доллар, курс доллара
/ Фото pixabay.com

В начале 2022 года можно ожидать падения гривны. Вероятен прыжок курса до 28-28,5 грн за доллар.

По мнению финансового аналитика Александра Болтяна, валютный рынок Украины будет зависеть от трех основных факторов: внешней политики страны, монетарной политики НБУ и ситуации с COVID-19, пишет Сегодня.

Эксперт говорит о реальности сценария девальвации гривны по примеру ситуации 2014-2015 годов.

"То есть мы допускаем умеренную девальвацию к уровню 28-28,5 грн за доллар и негативный сценарий – это девальвацию к уровню 80 грн за доллар", – отмечает эксперт.

Он считает, что инвестиционная привлекательность Украины по причине геополитических рисков будет низкой на протяжении всего года.

Реклама

"Уже сейчас мы видим, что различные агентства включают ситуацию вокруг Украины в ряд наибольших рисков мировой стабильности в следующем году. Среди таких же факторов штамм коронавируса "Омикрон" и нестабильная ситуация вокруг Тайваня", - говорит Александр Болтян.

По его мнению, оптимистичных прогнозов роста украинской гривни в 2022 году сейчас нет. Поэтому эксперт рекомендует украинцам внимательно отнестись к перспективе падения гривни и, возможно, не брать кредиты в ближайшее время, не усиливать долговые обязательства , а также подготовиться к инфляционному давлению.

Читайте такжеДоллар резко попрет вверх: украинцам дали неожиданный прогноз до конца года

Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте еще:

viber
Доллар курс доллара доллар гривна
Сейчас вы просматриваете новость «Доллар по 80 гривен: украинцы узнали о катастрофическом сценарии». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2022 год для Козерога: судьбоносные решения и каскад переменГороскоп на 2022 год для Козерога: судьбоносные решения и каскад перемен Приметы на 20 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 20 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду Топ-3 самых "денежных" знака зодиака в 2022 году: кого ждет финансовый успех в год ТиграТоп-3 самых "денежных" знака зодиака в 2022 году: кого ждет финансовый успех в год Тигра Желток будет идеальным: как правильно варить яйца для салатовЖелток будет идеальным: как правильно варить яйца для салатов С 1 января уйти на пенсию 60-летним станет сложнее: чиновники рассказали, что изменилосьС 1 января уйти на пенсию 60-летним станет сложнее: чиновники рассказали, что изменилось
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
01:13

Смертность украинцев за год выросла более чем на 25% – новые данные Госстата

01:03

Доллар по 80 гривен: украинцы узнали о катастрофическом сценарииВидео

01:03

Полезно ли регулярно кушать брокколи - ответ нутрициологов

00:51

Приметы на 21 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 21 декабря 2021: Тельцам – враги, Весам – потери, Скорпионам – успехВидео

Реклама
20 декабря, понедельник
23:57

"Высокие риски нападения": США призвали своих граждан не ездить в Украину

23:30

Георгий Лепс вышел из психушки и официально стал холостяком

23:08

США представят свой список в ответ на предложения России - ГосдепВидео

22:40

В Днепре взорвалась квартира с людьми, часть дома разрушенаВидео

22:24

Россия готовит кибератаки на энергосистему Украины - СМИВидео

22:17

Комаровский пояснил, почему те, кто бросил курить, резко толстеют

21:58

Бывшего министра, которого подозревают в убийстве, выпустили из СИЗОВидео

21:53

Вкуснейшие и легкие три блюда на Новый год 2022: удивительные рецептыВидео

21:30

В Тернополе мужчина выстрелил в жену на глазах у маленького ребенка

21:09

Самые удачные новогодние прически 2022 по знакам зодиака

21:01

Снегопад в Киеве: на улицах работает около 300 единиц спецтехники

20:48

В Донецкой области мужчина воспользовался отсутствием жены и жестоко изнасиловал падчерицуВидео

20:37

Сбудутся все мечты: кто из знаков станет главным счастливчиком в Новый год 2022

20:17

Что нельзя делать в день зимнего солнцестояния: опасные приметы, которые привлекают беду в домВидео

20:14

На портале "Дія" появились новые сертификаты: как их сгенерировать

Реклама
19:43

В Украину идут арктические холода, вьюга и ударит мороз -16Видео

19:23

Украина стоит перед выбором: путь Израиля или Финляндиимнение

19:13

Снегопад в столице: "взлетели" цены на такси, в метро выстроились очередиВидео

19:00

Полная отмена карантина, масок и вакцинации в Украине: Зеленский ответил на петицию о коронавирусеВидео

18:44

Финансовые проблемы останутся позади: гороскоп на январь 2022 года для ОвновВидео

18:39

У Порошенко отреагировали на подозрение и обвинили Зеленского в "неполноценности"Видео

18:31

Воду будем покупать: к 2050 году в Украине полностью исчезнет питьевая водаВидео

18:15

Кульки за 2-3 гривны: украинцы узнали минимальную цену пластиковых пакетовВидео

18:07

Большая удача и успех в деньгах: топ-5 знаков, которым крупно повезет в январеВидео

18:04

Холостяк DZIDZIO рассказал, какую женщину мечтает видеть рядом с собойВидео

17:50

Киев атаковал снегопад: столица остановилась в пробкахВидео

17:49

Украинцам без "Дії" выплатят 1000 гривен за вакцинацию: в Офисе президента рассказали деталиВидео

17:16

Успех в деньгах и карьере: топ-5 знаков, для кого Новый год 2022 будет самым счастливымВидео

16:59

Селедка вместо сардины: украинцев предупредили об обмане с консервамиВидео

16:57

"Это еще не все": в СБУ сделали заявление о подозрении ПорошенкоВидео

16:50

Напал с ножом посреди ночи: в Черкасской области мужчина порезал четырех человек

16:41

Дуда назвал проблему Путина из-за НАТОВидео

16:35

Олег 'Фагот' Михайлюта показал полное фронтальное обнажение в сауне

16:20

Вакцинированные за границей украинцы также получат 1000 гривен – ШмыгальВидео

16:07

Усиление НАТО на востоке и оружие Киеву: США готовят удар по РФ на случай вторжения в УкраинуВидео

Реклама
15:56

Гороскоп на январь 2022 для всех знаков Зодиака: Львам – денежная удача, Скорпионам – обман, Водолеям – счастьеВидео

15:55

Торговля с ОРДЛО и содействие террористам: опубликовано подозрение ПорошенкоВидео

15:44

"Кончита - украинская версия": актера Квартала 95 Игоря Ласточкина раскритиковали за женский образ

15:23

Когда Украина может вступить в НАТО, объяснил Зеленский

15:20

Жесткое требование к России и никаких уступок: Польша призвала защитить Украину от нападения МосквыВидео

15:18

"Чтобы мысли не было об эскалации": Зеленский предложил ударить по РФ новыми санкциямиВидео

15:10

Порошенко объявили подозрение в государственной изменеВидео

15:06

Экотеррористы прикрываются экологическими проблемами ради вымогательства денег - эксперт

15:04

Благодаря "Большой стройке" Хортица признана лучшим безбарьерным туристическим объектом

14:56

Старт накопительной пенсионной системы: в Раде рассказали, когда примут законопроектыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять