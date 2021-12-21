Доллар по 80 гривен: украинцы узнали о катастрофическом сценарии

/ Фото pixabay.com

В начале 2022 года можно ожидать падения гривны. Вероятен прыжок курса до 28-28,5 грн за доллар.

По мнению финансового аналитика Александра Болтяна, валютный рынок Украины будет зависеть от трех основных факторов: внешней политики страны, монетарной политики НБУ и ситуации с COVID-19, пишет Сегодня.

Эксперт говорит о реальности сценария девальвации гривны по примеру ситуации 2014-2015 годов.

"То есть мы допускаем умеренную девальвацию к уровню 28-28,5 грн за доллар и негативный сценарий – это девальвацию к уровню 80 грн за доллар", – отмечает эксперт.

Он считает, что инвестиционная привлекательность Украины по причине геополитических рисков будет низкой на протяжении всего года.

Реклама

"Уже сейчас мы видим, что различные агентства включают ситуацию вокруг Украины в ряд наибольших рисков мировой стабильности в следующем году. Среди таких же факторов штамм коронавируса "Омикрон" и нестабильная ситуация вокруг Тайваня", - говорит Александр Болтян.

По его мнению, оптимистичных прогнозов роста украинской гривни в 2022 году сейчас нет. Поэтому эксперт рекомендует украинцам внимательно отнестись к перспективе падения гривни и, возможно, не брать кредиты в ближайшее время, не усиливать долговые обязательства , а также подготовиться к инфляционному давлению.

Читайте такжеДоллар резко попрет вверх: украинцам дали неожиданный прогноз до конца года

Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте еще: