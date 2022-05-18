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Доллар рекордно взлетел: черный рынок "пробивает потолок"

18 мая 2022, 02:05

Курс доллара на черном рынке Украины продолжает уверенно расти.

доллар, курс доллара
/ Фото pixabay.com

В условиях военного положения курс доллара остается одной из главных тем финансового рынка. Эксперты рассказали об особенностях сохранения накоплений в непростое время.

По мнению финансового аналитика Алексея Куща, которое он высказал Сегодня, без необходимости обменивать долларовые сбережения сейчас не нужно, однако и хранить все средства в американской валюте он также не советует.

Эксперт советует – половину сбережений держать в долларах, а другую часть – разделить между евро и гривной.

"Пока что в гривнах я бы советовал держать трехмесячный запас расходов домохозяйства. Подсчитать, сколько семья тратит в месяц, и держать эту сумму, а все остальное можно диверсифицировать в долларах и евро", — подчеркнул он.

Кущ добавил, что еще один неплохой вариант валюты, в которой выгодно хранить сбережения, это швейцарский франк. Однако, среди украинцев он не так популярен и его не так просто найти в обменниках. Однако экономист все же советует обратить внимание на экзотические валюты, которые не так пользуются спросом в Украине.

Рекордные котировки доллара

Добавим, что курс доллара на черном рынке Украины уверенно растет и подбирается все ближе к 35 гривням. Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Напомним, по прогнозу финансовых аналитиков, в первое послевоенное время доллар будет в пределах 32,5-45 гривен, а евро от 35,43 до 49,95 грн.

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