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Доллар резко пойдет вверх и возьмет новую высоту: украинцам назвали новый курс

31 января 2022, 03:15
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На рост курса доллара продолжает влиять угроза вторжения России.

Доллары
/ Reuters

Курс доллара в Украине поднимется выше психологической отметки, заявил старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб.

На следующей неделе, 31 января – 6 февраля, курс доллара к гривне в банках может быть выше психологической отметки в 29 гривен, сообщил он РБК-Украина.

При этом он уточнил, что американская валюта в банках может торговаться около 29,0/29,2 грн.

Кроме того, Иосуб рассказал, что курс доллара в Украине на прошлой неделе на всех сегментах валютного рынка возрос на 1,5-2,3%.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время девальвация гривны будет продолжаться.

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На рост курса доллара продолжает влиять угроза вторжения России.

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