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Доллар резко рванул вверх: что происходит на "черном рынке"

19 мая 2022, 05:20

Курс покупки доллара в обменниках продолжает рост.

Доллар
/ УНИАН

Стало известно о том, что на неофициальном рынке курс американского доллара продолжает рост по отношению к гривне.

Курс доллара на "черном рынке" в среду вырос на 0,8-1,35 грн, сообщили агентству Интерфакс-Украина несколько участников рынка.

Отмечается, что согласно данным ресурса Минфин, средний курс покупки доллара в четверг составляет 35,4 грн/$1, средний курс продажи – 36,3 грн/$1, тогда как во вторник курс составил 34,6 грн/$1 и 34,97 грн/$1 соответственно.

По информации Finbalance, курс покупки в обменниках в среду вырос на 0,9 грн до 35,48 грн/$, а продажи - на 1,3 грн до 36,203 грн/$.

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Напомним, по прогнозу финансовых аналитиков, в первое послевоенное время доллар будет в пределах 32,5-45 гривен, а евро от 35,43 до 49,95 грн.

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