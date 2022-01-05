Доллар уйдет в отрыв? Украинцам рассказали, каким будет курс-2022

/ УНИАН

В 2022 году правительству будет очень сложно удержаться в заложенных в бюджете показателях курса гривны к доллару США – 28,6-28,7 грн/долл., заявил заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Как пишет он в материале на Главреде, ввиду бюджетного кризиса, который уже начался, будет оказываться большое политическое давление на Национальный банк в плане принуждения его к выдаче кредитов рефинансирования.

"Давление правительства и президента на НБУ будет таким, что он этого давления не выдержит. Жалобы на политическое давление начали звучать от Председателя НБУ Шевченко уже сейчас. Вероятно, можно прогнозировать очередную смену руководства Нацбанка", - предположил эксперт.

По другому сценарию, в случае помощи со стороны Запада, курс гривны в 2022 году может быть удержан в прогнозируемых рамках, не исключил экс-министр экономики.

"Поэтому по поводу валютного курса гривны особо беспокоиться не стоит: курс будет удерживаться, даже несмотря на необходимость дополнительных кредитных эмиссий для финансирования бюджета, но, вероятно, эти эмиссии пока будут перекрываться внешними источниками финансирования и наращиванием государственных долгов", - добавил Суслов.

Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.