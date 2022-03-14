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Эмбарго и блокировка судов: в США анонсировали новые санкции против РФ

14 марта 2022, 23:31

В США пообещали оказывать мощное давление на российскую экономику.

Санкции против России
В США готовят новые санкции против РФ / gettyimages

В Соединенных Штатах заявили о подготовке новых санкций против России из-за войны в Украине.

Замминистра финансов США Валли Адьемо рассказал в интервью CNBC о том, что среди последующих санкций вероятно полное эмбарго на российскую продукцию, а также блокировка международных водных путей для российских судов.

На вопрос о том, насколько вероятно воплощение просьбы президента Владимира Зеленского относительно закрытия международных водных путей для российских судов и полного эмбарго на российскую продукцию, Адьем ответил следующее: "Мы продолжим оказывать давление на российскую экономику, чтобы она потеряла способность к силовому влиянию. Мы будем дальше преследовать российские элиты, чтобы лишить ресурсов президента Путина. Мы будем использовать экспортный контроль, чтобы ухудшить их способность влиять на будущее, что согласуется с тем, чего просил президент Зеленский".

Он отметил, что США определили цель внедрять такие меры, которые оказали бы максимальное влияние на России, и при этом наносили минимальный ущерб для стран-союзниц.

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Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с главой США Джо Байденом. После этого французский лидер позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, Франция и США договорились усилить санкции против России, поддержать Украину и совместно предпринять шаги, чтобы положить конец боевым действиям.

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эмбарго санкции против России война России и Украины
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