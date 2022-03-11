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США ввели жесткие санкции против жены и взрослых детей Пескова

11 марта 2022, 22:07

Также санкции ввели и против 12 членов российской Госдумы.

Песков
США ввели санкции против Пескова и его семьи / УНИАН

США вводят санкции против супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также против 12 членов российской Государственной думы, объявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы также вводим санкции против 12 членов российской Госдумы, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также против жены и взрослых детей пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова", - сказал он.

Встреча Кулебы и Лаврова

В четверг, 10 марта, в турецкой Анталии состоялась переговоры Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Она началась в 11:25 (10:25 по киевскому времени). Эта встреча была первой с начала войны, которую провели на уровне глав МИД.

По словам Кулебы, переговоры были сложными - стороны пока не смогли достичь решения о прекращении огня, но есть некоторый прогресс в гуманитарном вопросе.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь сделал ряд скандальных заявлений по итогам встречи.

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