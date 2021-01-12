УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Гривня обвалится неожиданно и глубоко: эксперт назвал примерные сроки

12 января 2021, 10:14
Прослушать новость
Остановить

Курс доллара не удастся удержать на том уровне, который заложен в Госбюджет-2021, считает Олег Соскин.

Украина,гривна
На украинские проблемы накладывается и ситуация в мире / УНИАН

Объективной основы для стабильности гривни нет – украинская национальная валюта может обвалиться неожиданно и глубоко.

Такой прогноз озвучил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в комментарии Главреду.

Эксперт отметил, что гривни напечатано много, а роста ВВП нет. При этом золотовалютные запасы сокращаются. Кроме того власть собственными руками уничтожает средний и малый бизнес в Украине.

"Вскоре начнется банкротство городов. В Пенсионном фонде денег не хватает, и эту дыру приходится закрывать, беря средства из госбюджета. Как видим, есть все предпосылки, чтобы в феврале-марте курс гривни обвалился. Потому не может быть и речи, что курс удастся удержать на том уровне, который заложен в бюджет-2021 – 29,1 гривни за доллар", - прогнозирует Соскин.

По его словам, на украинские проблемы накладывается и ситуация в мире.

"Мировая экономика погружается в пучину. Совокупный внешний долг Украины – корпоративный, банковский и государственный – превышает 121 млрд долларов, а это даже больше, чем ВВП Украины. На фоне всеобщего падения Украине, которая является одним из самых отсталых государств, страной-лузером, будет просто нереально удержать свою нацвалюту", - отметил экономист.

По его мнению, сотрудничества с МВФ скорее всего не будет, а, значит, не будет кредитов и от других институций и государств. Украина может рассчитывать только на минимальные суммы помощи извне, которые могут поддержать нас буквально месяц и не более, резюмировал Соскин.

Напомним:

МВФ ВВП курс доллара доллар гривна Олег Соскин новости Украины курс гривни госбюджет 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Гривня обвалится неожиданно и глубоко: эксперт назвал примерные сроки». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Государство – банкрот": эксперт предупредил о дефолте Украины и назвал сроки"Государство – банкрот": эксперт предупредил о дефолте Украины и назвал сроки В МВД подготовили автомобилистам неприятный "сюрприз"В МВД подготовили автомобилистам неприятный "сюрприз" "Аукнется повышение тарифов": в Слуге народа рассказали об антикризисном плане"Аукнется повышение тарифов": в Слуге народа рассказали об антикризисном плане В сотрудничестве Украины и МВФ произошел важный сдвигВ сотрудничестве Украины и МВФ произошел важный сдвиг Гривня обвалится неожиданно и глубоко: эксперт назвал примерные срокиГривня обвалится неожиданно и глубоко: эксперт назвал примерные сроки
Следующий материал

Последние новости

10:52
"Снимай уже все, Настенька": Каменских засветила новый сексуальный купальник
10:50
Американцы начали миллионами устанавливать себе Telegram
10:38
Эксперт рассказал, как украинцев нагло грабят на доставке газа Видео
10:20
Гейтсу и Соросу "предъявили" за причастность к созданию пандемии COVID-19 Видео
10:19
Американцам повезло со своим шоуменом. Украинцам со своим клоуном - нет мнение
Реклама
10:14
Гривня обвалится неожиданно и глубоко: эксперт назвал примерные сроки Видео
10:01
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Видео
09:49
Надбавки к пенсиям: каким украинцам и когда они положены Видео
09:32
Витренко рассказал, когда и насколько снизят цены на газ для населения Видео
09:22
Эксперт объяснил, чем чреваты тарифные бунты для Зеленского Видео
09:11
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
09:04
В Киеве резко подскочило число зараженных COVID-19 Видео
09:03
Ковид, кризис и придурь властей: что будет с гривней в 2021 году
08:59
Психолог описала участниц 5 сезона Від пацанки до панянки 2021
08:45
Над Камчаткой взорвался метеорит Видео
08:43
Почему Зеленскому лучше дружить с Лукашенко, а не с гастролирующей оппозицией мнение
08:36
Гороскоп на 13 января для всех: прибыльное вложение, великолепный интим и повешенная вина Видео
08:14
Коронавирус 12 января: выздоровели в три раза больше украинцев, чем заболели Видео
08:12
Металлический привкус во рту: опасные причины и связь с COVID-19 Видео
08:10
В России дерзко ответили на предложение Киева вернуть Крым Видео
Реклама
07:44
У коронавируса обнаружили слабое место – как это поможет людям Видео
07:39
Ученые назвали главные последствия COVID-19 для организма
07:15
"Playboy отдыхает": Рудова не вместила прелести в крошечном купальнике
07:15
Даша Астафьева бесстыже показала возбужденные соски на оголенной груди
06:59
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне: в чем причина Видео
06:55
Как тарифный бунт превращает Зеленского в Ющенко мнение
06:38
В моду на весну-лето 2021 входят соблазнительные прозрачные платья Фото Видео
06:34
Тихановская предложила изменить официальное название Беларуси
06:14
Импичмент – не худший сценарий: эксперт спрогнозировал, что похоронит карьеру Трампа Видео
05:48
Возможен ли сценарий Карабаха для Донбасса: эксперт оценил шансы Видео
05:19
"Государство – банкрот": эксперт предупредил о дефолте Украины и назвал сроки Видео
04:50
Какая популярная добавка к чаю хорошо сжигает холестерин - ответ ученых Видео
04:23
Оберег на целый год и прибавка в кошелек: веселые и прикольные щедривки для взрослых и детей Видео
03:47
Прелестная женская стрижка боб-каре восхитит многих в 2021 году Фото
03:01
Повторное заражение COVID-19: профессор назвал скрытую причину Видео
02:12
Украина дает России "золотой мост", чтобы уйти с Донбасса – Арестович Видео
00:59
Что нельзя есть натощак: названы опасные продукты Видео
00:53
Медик рассказал, как уберечь легкие от серьезных проблем Видео
00:23
Больницы забиты: инфекционист рассказала о жесточайшей борьбе с коронавирусом Видео
00:19
Самые прикольные гадания на Старый Новый год – на любовь и счастливую судьбу Видео
Реклама
11 января, понедельник
23:50
Комаровский рассказал, как вакцина от COVID-19 повлияет на лечение онкобольных Видео
23:45
Из Parler удалили пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Пенса Видео
23:12
Стало известно, кто представит Украину на инаугурации Байдена Видео
22:57
Коронавирус в Украине 11 января: за сутки поставили около 4 тыс. новых диагнозов Видео
22:39
В ВОЗ огорчили заявлением о коллективной вакцинации от коронавируса
22:32
Ученые бьют тревогу: чем грозит Украине аномально теплая зима Видео
22:14
Лаборантам, которые делают COVID-тесты, повысили зарплату
22:00
Где скачать и как установить свой рингтон на любой iPhone или Android-смартфон
21:58
Ученые выяснили, почему мужчина не может заниматься сексом сразу после оргазма Видео
21:50
Скончался легендарный российский рок-музыкант
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять