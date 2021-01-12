Гривня обвалится неожиданно и глубоко: эксперт назвал примерные сроки

На украинские проблемы накладывается и ситуация в мире / УНИАН

Объективной основы для стабильности гривни нет – украинская национальная валюта может обвалиться неожиданно и глубоко.

Такой прогноз озвучил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в комментарии Главреду.

Эксперт отметил, что гривни напечатано много, а роста ВВП нет. При этом золотовалютные запасы сокращаются. Кроме того власть собственными руками уничтожает средний и малый бизнес в Украине.

"Вскоре начнется банкротство городов. В Пенсионном фонде денег не хватает, и эту дыру приходится закрывать, беря средства из госбюджета. Как видим, есть все предпосылки, чтобы в феврале-марте курс гривни обвалился. Потому не может быть и речи, что курс удастся удержать на том уровне, который заложен в бюджет-2021 – 29,1 гривни за доллар", - прогнозирует Соскин.

По его словам, на украинские проблемы накладывается и ситуация в мире.

"Мировая экономика погружается в пучину. Совокупный внешний долг Украины – корпоративный, банковский и государственный – превышает 121 млрд долларов, а это даже больше, чем ВВП Украины. На фоне всеобщего падения Украине, которая является одним из самых отсталых государств, страной-лузером, будет просто нереально удержать свою нацвалюту", - отметил экономист.

По его мнению, сотрудничества с МВФ скорее всего не будет, а, значит, не будет кредитов и от других институций и государств. Украина может рассчитывать только на минимальные суммы помощи извне, которые могут поддержать нас буквально месяц и не более, резюмировал Соскин.

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