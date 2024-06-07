Хорошая возможность заработать: за какие 5 копеек готовы платить тысячи гривен

Ни для кого не секрет, что коллекционеры готовы заплатить хорошие деньги за редкие украинские монеты. Специалисты ресурса "Монеты-ягодки" отметили, что за 5-копеечные монеты разновидности можно выручить тысячи гривен.
"5 копеек 1992 года - оборотная монета Украины. Чаще всего встречается разновидность 1.1ААм с мелкой насечкой гурта. Такие 5 копеек ничего не стоят. Однако известны 3 разновидности 5 копеек 1992 года, цена на которые может достигать 6000 гривен", - отмечают специалисты.
Напоминается, что 5-копеечные монеты разновидности 1.1ААк 1992 года можно продать за 4000-6000 гривен.
Особенности разновидности 1.1ААк:
- средний зуб трезубца с утолщением в верхней части;
- единица даты с хвостиком;
- гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника;
- гурт с массивной насечкой.
В то же время, за 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм коллекционеры заплатят 2500-3000 гривен.
Особенности разновидности 2БАм:
- средний зуб трезубца острый, узкий;
- единица даты без хвостика;
- гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;
- группа с мелкой насечкой.
В общем ценные монеты 5 копеек есть и другие - 1996 и 2001 годов. Каждая из них так же имеет особенности, но цена на аукционах у них существенно ниже.
Монеты украинской гривны
На сегодня Нацбанком Украины в обращение выпускаются разменные и оборотные монеты украинской гривны номиналом 10 и 50 копеек, и 1, 2, 5 и 10 гривен. 1 гривна делится на 100 копеек. До этого, между 1996-2018 годами выпускались еще номиналы в 1, 2, 5 и 25 копеек, которые сейчас изъяты. Первые монеты были изготовлены еще в 1992 году, однако в обращение поступили после денежной реформы 1996 года, сообщает Википедия.
Читайте также:
- Нацбанк приготовил украинцам "новогодний подарок": появятся новые монеты
- Перед выходом из дома люди кладут монету в холодильник: в чем хитрость
- 5 самых дорогих монет СССР, которые могут пылиться у вас дома: одну можно продать за 50 тысяч гривен
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред