Хорошая возможность заработать: за какие 5 копеек готовы платить тысячи гривен

Ценные монеты Украины могут принести неплохой заработок для каждого, кто обнаружит в своем кошельке необычные и уникальные экземпляры.

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Коллекционные монеты Украины / коллаж: Главред, фото: Национальный банк Украины, pixabay

Ни для кого не секрет, что коллекционеры готовы заплатить хорошие деньги за редкие украинские монеты. Специалисты ресурса "Монеты-ягодки" отметили, что за 5-копеечные монеты разновидности можно выручить тысячи гривен.

"5 копеек 1992 года - оборотная монета Украины. Чаще всего встречается разновидность 1.1ААм с мелкой насечкой гурта. Такие 5 копеек ничего не стоят. Однако известны 3 разновидности 5 копеек 1992 года, цена на которые может достигать 6000 гривен", - отмечают специалисты.

Редкие разновидности 5 копеек 1992 г. / фото:monety-yagidky

Напоминается, что 5-копеечные монеты разновидности 1.1ААк 1992 года можно продать за 4000-6000 гривен.

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Особенности разновидности 1.1ААк:

средний зуб трезубца с утолщением в верхней части;

единица даты с хвостиком;

гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника;

гурт с массивной насечкой.

Редкие разновидности 5 копеек 1992 г. / фото: monety-yagidky

В то же время, за 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм коллекционеры заплатят 2500-3000 гривен.

Особенности разновидности 2БАм:

средний зуб трезубца острый, узкий;

единица даты без хвостика;

гроздь №2 в форме тупоугольного треугольника;

группа с мелкой насечкой.

Редкие разновидности 5 копеек 1992 г. / фото: monety-yagidky

В общем ценные монеты 5 копеек есть и другие - 1996 и 2001 годов. Каждая из них так же имеет особенности, но цена на аукционах у них существенно ниже.

Монеты украинской гривны На сегодня Нацбанком Украины в обращение выпускаются разменные и оборотные монеты украинской гривны номиналом 10 и 50 копеек, и 1, 2, 5 и 10 гривен. 1 гривна делится на 100 копеек. До этого, между 1996-2018 годами выпускались еще номиналы в 1, 2, 5 и 25 копеек, которые сейчас изъяты. Первые монеты были изготовлены еще в 1992 году, однако в обращение поступили после денежной реформы 1996 года, сообщает Википедия.

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