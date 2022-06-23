Как и где правильно обменивать поврежденные доллары и евро во время войны - советы экспертов

Как и где правильно обменивать поврежденные доллары и евро во время войны / коллаж фото УНИАН

Полномасштабная агрессия России против Украины очень сильно ударила по доходам множества украинцев. И люди во многом были вынуждены доставать свои накопления ‒ как правило, валютные. Но часто бывает, что часть банкнот "испортилась" – то есть на них появились пятна либо плесень. И довольно часто, если купюры ‒ иностранные, то во многих банках и обменных пунктах отказываются их обменивать. Портал "Сегодня" опросил экспертов и те рассказали, что можно сделать с поврежденными купюрами.

"Ситуация с обменом старых и поврежденных купюр в Украине не безнадежная. Во-первых, есть банки, которые по закону обязаны принять поврежденные менее чем на 45% купюры. Во-вторых, можно найти контакты людей, кто летает в Америку, и попросить их сдать ваши старые купюры там, а вам дать новую, по возвращению, чтоб ее приняли в любом банке Украины. В-третьих, можно попробовать сдать поврежденные купюры у "менял" возле рынков. Практика такова, что "менялы" порой принимали некачественные купюры", – говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Как говорит эксперт, Нацбанк Украины с 2019 года обязал принимать ветхие и поврежденные гривневые купюры три коммерческих банка Украины, в том числе и Ощадбанк.

"Банкноты, загрязненные химикатами, порванные, с надписями, с грязью, с печатями или штампами и с другими повреждениями. Чтобы купюра подлежала обмену в целости должно сохраниться не менее 55% ее площади и оба серийных номера", – сказал Орыщак.

Официально НБУ комментирует ситуацию, что банкам, небанковским учреждениям запрещено устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

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Напомним, некоторое время назад Александр Паращий, который стоит во главе отдела аналитиков финансовой компании Concorde Capital, сделал предупреждение для украинцев - мол, курс валют в Украине может дойти до отметки 40 грн за доллар.

Затем глава отдела аналитики другой компании, Forex Club, Андрей Шевчишин утверждал - очень резкое повышение Нацбанком Украины учетной ставки с показателя в 10% до показателя в 25% ориентирует клиентов на то, что настоящий курс национальной валюты вскоре подскочит до 45 гривен за доллар.

"Новый курс валюты будет прощупываться, возможно, в ближайшие пять-шесть месяцев, это точно будет траектория роста. Мое мнение, что это будет ближе к $40 грн/$1", - подытожил эксперт.

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