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Какие доллары и прочую валюту нельзя будет поменять - объяснение Нацбанка

19 июня 2022, 16:53

Есть строго определенные правила того, какую иностранную валюту можно менять жителям Украины в украинских банках. В НБУ еще раз напомнили эти правила.

Евро, доллар
Какие доллары и прочую валюту нельзя будет поменять - объяснение Нацбанка / коллаж фото УНИАН

Все поврежденные банкноты иностранной валюты (долларов и евро в первую очередь), которые люди приносят, состоящие из двух либо большего количества частей, украинские банки обязательно изымут и заберут на исследование. Об этом заявили представители пресс-службы украинского Нацбанка.

Как сообщают представители регулятора, любую поврежденную купюру нужно проверить на подлинность и платежность. Если все нормально, то людям без проблем обменивают деньги. Если же нет, то банкноты изымают из обращения и сообщают правоохранителям (в случае, когда выясняется, что купюра фальшивая).

Какую валюту (доллары, евро и так далее) нельзя поменять

Финансовые учреждения не имеют право брать банкноты, площади которых оказались повреждены пламенем либо жидкостями / химикатами более чем на 55%. Причем, в отдельных случаях (если купюра подвергалась действию радиоактивных или других опасных) веществ кассир не может брать банкноту, если у клиента нет документов, которые подтверждают дезинфекцию.

Кроме того, как говорят в Нацбанке, обменивать любые старые либо с повреждениями купюры-гривны можно в любом банке Украины. А вот аналогичные банкноты иностранной валюты принимаются в кассах только тех финансовых учреждений, которые уполномочены на формат Incasso. То есть банкноты отправляют в иностранные банки, который и выдаст новые на замену, а соответствующую сумму возвратят владельцу.

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Напомним, в конце мая нынешнего года специалист Александр Паращий ‒ аналитик специализированной компании Concorde Capital, четко предупредил украинцев ‒ мол, курс валют в Украине уже в ближайшее время должен подскочить до отметки 40 гривен за доллар.

Затем, руководитель аналогичного аналитического сегмента другой специализированной компании, Forex Club, Андрей Шевчишин говорил ‒ мощное увеличение украинским Нацбанком учетной ставки с 10% до 25% ориентирует украинцев на то, что реальный курс украинской валюты вскоре увеличится до 45 гривен за доллар.

"Такой большой курс доллара будет прощупываться, вероятно в ближайшие пять месяцев-полгода. Но точно будет траектория быстрого роста. Мое мнение ‒ будет ближе к $40 грн/$1", ‒ подытожил эксперт.

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Автор: Егор Бунин
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