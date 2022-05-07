Тысяча гривен за доллар? Что известно о черном и реальном валютном курсах

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На сегодня в Украине отсутствует полноценный межбанковский рынок, именно он определяет курс доллара.

Нацбанк всегда ориентировался на межбанк и выставлял курс в соответствии с ним. В настоящее время этот движущийся механизм не может работать в том масштабе, в котором он работал до войны, пишет Сегодня.

В настоящее время, когда экономика находится в таком стрессе, фиксированный курс нужно просто воспринимать как административный механизм урегулирования на валютном рынке, введенный в условиях военного положения.

Почему Нацбанк зафиксировал курс? Сумма в гривнах определяется по курсу Нацбанка. Чтобы не было никакой путаницы во время войны, какой же курс брать, решили установить стабильный, по которому, в частности, будут перечисляться и таможенные платежи, которые импортеры платят в пользу государства, отмечает издание.

Однако на наличном рынке доллар существенно не отличается от фиксированного Нацбанком. Вы можете купить его по 33-34 грн. Разница в 4 грн не существенна. Если бы эта разница была в 1,5-2 раза, тогда можно было бы сказать, что у нас два курса: один официальный, второй черный. А сейчас разрыв не существенен, добавили авторы материала.

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Напомним, по прогнозу финансовых аналитиков, в первое послевоенное время доллар будет в пределах 32,5-45 гривен, а евро от 35,43 до 49,95 грн.

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