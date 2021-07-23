Команда главы Нацбанка Кирилла Шевченко усилилась топ-менеджером – СМИ

Национальный банк Украины продолжает работу, несмотря на информационные атаки против госучреждения. Так, глава НБУ Кирилл Шевченко привлек в свою команду нового топ-менеджера – Сергея Николайчука. Об этом сообщается в сюжете Espreso.TV.

Николайчук, который с 2004 по 2019 прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа, был назначен заместителем Кирилла Шевченко решением Совета Нацбанка.

На данный момент процесс поиска кадров для усиления команды регулятора усложнился из-за позиции руководителя Департамента лицензирования НБУ Александра Бевза и 9 сотрудников, которые 30 июня объявили о своей отставке. Однако позже они изменили мнение, попросив главу НБУ отсрочить решение об увольнении до 1 сентября.

По словам политолога Дмитрия Марунича, причина этому – их зарплата. Только в 2019 году Бевз получил зарплаты на сумму 3,06 млн грн, в 2020 году – 2,98 млн грн.

"Могут ли увольняющиеся рассчитывать на подобные оклады в коммерческом секторе, а тем более в партии "Голос" или "Европейской солидарности" - вопрос риторический", – сказал эксперт.

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В сюжете отмечается, что в отличие от предшественников, Шевченко проводит взвешенную кадровую политику и воздерживается от радикальных изменений штата. По оценкам специалистов, нынешняя кадровая политика регулятора построена на компетентности и коллегиальности, что положительно влияет на показатели работы.

"Посмотрите внимательно, что происходит с учетной ставкой Нацбанка, с золотовалютными резервами, кредитной политикой. Абсолютно довольны тем, что Шевченко и вообще все правление делают в Национальном банке", – заявил Данил Гетманцев, глава парламентского Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики.

Кандидатура Кирилла Шевченко на должность главы НБУ была одобрена Верховной Радой год назад, 16 июля. Тогда за него проголосовали 292 народных депутата.

"Большой кредит доверия от Верховной Рады он получил. Я тогда сам ратовал за то, чтобы главой НБУ был банкир-практик, чтобы Национальный банк стал более украиноцентричным, более открытым для украинских банков и, соответственно, для клиентов", – пояснил Василий Горбаль, член Совета НБУ.

Напомним, ранее Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк планирует снизить долю государства в банковском секторе до 25% к 2025 году.