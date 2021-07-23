УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Команда главы Нацбанка Кирилла Шевченко усилилась топ-менеджером – СМИ

23 июля 2021, 11:56 актуально

Национальный банк Украины продолжает работу, несмотря на информационные атаки против госучреждения.

Национальный банк Украины продолжает работу, несмотря на информационные атаки против госучреждения. Так, глава НБУ Кирилл Шевченко привлек в свою команду нового топ-менеджера – Сергея Николайчука. Об этом сообщается в сюжете Espreso.TV.

Николайчук, который с 2004 по 2019 прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа, был назначен заместителем Кирилла Шевченко решением Совета Нацбанка.

На данный момент процесс поиска кадров для усиления команды регулятора усложнился из-за позиции руководителя Департамента лицензирования НБУ Александра Бевза и 9 сотрудников, которые 30 июня объявили о своей отставке. Однако позже они изменили мнение, попросив главу НБУ отсрочить решение об увольнении до 1 сентября.

По словам политолога Дмитрия Марунича, причина этому – их зарплата. Только в 2019 году Бевз получил зарплаты на сумму 3,06 млн грн, в 2020 году – 2,98 млн грн.

"Могут ли увольняющиеся рассчитывать на подобные оклады в коммерческом секторе, а тем более в партии "Голос" или "Европейской солидарности" - вопрос риторический", – сказал эксперт.

Реклама

В сюжете отмечается, что в отличие от предшественников, Шевченко проводит взвешенную кадровую политику и воздерживается от радикальных изменений штата. По оценкам специалистов, нынешняя кадровая политика регулятора построена на компетентности и коллегиальности, что положительно влияет на показатели работы.

"Посмотрите внимательно, что происходит с учетной ставкой Нацбанка, с золотовалютными резервами, кредитной политикой. Абсолютно довольны тем, что Шевченко и вообще все правление делают в Национальном банке", – заявил Данил Гетманцев, глава парламентского Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики.

Кандидатура Кирилла Шевченко на должность главы НБУ была одобрена Верховной Радой год назад, 16 июля. Тогда за него проголосовали 292 народных депутата.

"Большой кредит доверия от Верховной Рады он получил. Я тогда сам ратовал за то, чтобы главой НБУ был банкир-практик, чтобы Национальный банк стал более украиноцентричным, более открытым для украинских банков и, соответственно, для клиентов", – пояснил Василий Горбаль, член Совета НБУ.

Напомним, ранее Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк планирует снизить долю государства в банковском секторе до 25% к 2025 году.

Национальный банк Кирилл Шевченко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Команда главы Нацбанка Кирилла Шевченко усилилась топ-менеджером – СМИ». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
С Днем тренера – красивые поздравления от родителей и воспитанниковС Днем тренера – красивые поздравления от родителей и воспитанников Александр Эллерт отписался от Мишиной и удалил подпись об отношенияхАлександр Эллерт отписался от Мишиной и удалил подпись об отношениях Магнитная буря 22 июля 2021 спровоцирует мигрени: что делатьМагнитная буря 22 июля 2021 спровоцирует мигрени: что делать "Закрывайте срочно окна": под Ровно произошел мощный взрыв на химзаводе"Закрывайте срочно окна": под Ровно произошел мощный взрыв на химзаводе США якобы попросили Украину помалкивать о Северном потоке-2: у Зеленского ответилиСША якобы попросили Украину помалкивать о Северном потоке-2: у Зеленского ответили

Последние новости

12:40

Открытие летних Олимпийских игр-2020 в Токио: когда и где смотреть

12:35

Украина снова будет "красной": Минздрав анонсировал новую жесткую волну COVID-19 Видео

12:29

Рик и Морти, и Охотники на Троллей стали самыми популярными сериалами Netflix в Украине

12:27

"Автомагистраль-Юг" использует уникальную технологию для тестирования асфальтобетона "Большой стройки"

12:16

США не собираются присоединяться к нормандскому формату переговоров по Донбассу - Кент Видео

Реклама
12:16

"Ни унитазов не оставил, ни розеток": бывший генпрокурор Пискун скандально выехал с госдачи Видео

11:56

Команда главы Нацбанка Кирилла Шевченко усилилась топ-менеджером – СМИ актуально

11:43

Лунный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: кто встретит свою вторую половинку и воплотит мечты

11:25

На Азовском море 20-летний отдыхающий прыгнул с катамарана и сломал шею на глазах у мамы

11:12

"Я приехал на самокате, а вы - на Maybach": Милованов и Шахов сцепились в прямом эфире Видео

11:11

Перекись водорода: что она может и какие факторы риска Видео

11:04

Популярный украинский курорт ушел под воду: есть человеческие жертвы Видео

10:43

"На очереди кресло Голоса": Юлию Санину позвали в новый проект 1+1

10:29

"Нищий без ног" встал и пошел: в Черновцах охранники рынка "исцелили" попрошайку Видео

10:13

Крым вернули Украине: организаторы Олимпиады-2020 исправили возмутительную ошибку с картой Видео

09:35

Синоптик спрогнозировал, когда Украину накроет долгожданная прохлада

09:34

Футуристический "портал" соединил Литву с Польшей: чудо техники может появиться и в Украине Видео

09:19

День дачника: душевные поздравления и милые открытки

08:54

Украине грозит много смертей от Дельта-штамма COVID-19: врач назвал причину Видео

08:35

Не знаешь украинского языка – до свидания мнение

Реклама
08:25

Коронавирус в Украине 23 июля: за сутки выявили 763 новых больных COVID-19

08:23

В Днепре прямо во время операции умер парнишка-десятиклассник

08:06

Можно ли жениться на Успение Пресвятой Богородицы: пора свадеб и народные традиции

07:59

Выходные в августе 2021: когда и сколько отдыхаем на День Независимости

07:28

В Харькове женщине врачи без предупреждения ампутировали грудь Видео

06:54

"Когда на порнхаб?": Катя Кищук шаловливо показала огромную грудь после родов

06:53

Гороскоп на 23 июля для всех знаков Зодиака: неожиданное знакомство или проблемы со здоровьем

06:52

"По**й" на герб: девушки-подростки сожгли футболку с символом Украины и нарвались на скандал Видео

06:35

Лунный календарь на август 2021: энергетические вампиры, вдохновение и самые удачные дни

06:10

Энергетический терроризм: зачем в Украине снова пытаются повысить тарифы на электроэнергию мнение

05:44

Лунный календарь стрижек на неделю 26 июля - 1 августа: наилучшие дни

05:05

Иммунолог оценил опасность бразильского штамма коронавируса "Гамма"

04:58

США нельзя подключать к Нормандским переговорам: экс-секретарь СНБО назвал неожиданную причину Видео

04:11

Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии

03:50

Провоцируют старение: диетолог объяснила, чем опасны июльские арбузы и дыни Видео

03:11

В Украине валюту будут продавать по новым правилам: эксперт спрогнозировал, обвалится ли гривня

02:26

Удар по COVID-19: Комаровский перечислил ключевые факторы профилактики коронавируса

02:10

Почти голая супермодель Victoria's Secret в мокрой ночной рубашке произвела фурор

01:15

Ученые пояснили, опасно ли употребление кофе для сердца

00:40

Как организовать пространство в холодильнике, чтобы продукты дольше оставались свежими Видео

Реклама
22 июля, четверг
23:54

Плохой сон и тревога: названы 5 вещей, которые вы должны убрать из спальни Видео

23:19

Украина не получила гарантий: в Кабмине рассказали о соглашении Германии и США по Северному потоку-2 Видео

23:18

Чем занят мозг, когда человек спит - ответ ученых Видео

22:48

"Люди взлетели": смерч ворвался на футбольное поле и разогнал футболистов Видео

22:47

Варенье из черной смородины: самый простой и популярный рецепт Видео

22:46

"Один подсадил другого": появились интересные подробности о побеге 4-летних близнецов из Фастова Видео

22:26

Папа купил петарды и спрятал в доме: под Львовом 6-летнему мальчику из-за взрыва оторвало пальцы Видео

22:17

В Харькове подросток устроил стрельбу на детской площадке: есть жертвы

21:55

В Украину ворвется невероятно аномальная жара Видео

21:50

"Отпуск удался": в Сети похвастались чистыми украинскими пляжами Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять