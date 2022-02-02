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Курс доллара достигнет показателя четырехлетней давности - аналитик

2 февраля 2022, 13:16

Гривня снова ослабится. Речь идет о показателях от 28,40 до 28,55 грн.

Курс валют
Курс валют рванет вверх / УНИАН

В ближайшее время гривна снова может ослабиться и упасть до уровня 28,40-28,55 грн/долл. В последний раз до этой отметки доллар поднялся в 2018 году, а 23 января 2018 года стоил 28,87 грн.

Как пишет УНИАН, об этом заявил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

"Мы склоняемся к сохранению девальвационного движения. В ближайшее время гривня может вернуться в диапазон движения 28,4-28,55 гривен за доллар", - сказал аналитик.

Как известно, в среду, 2 февраля, курс гривни колеблется в рамках 28,4 гривен за доллар.

"По данным НБУ, накануне портфель гривневых ОВГЗ сократился на 780 млн грн. Кроме того, начало календарного месяца – это традиционный период для покупки валюты под дивиденды, и вряд ли инвесторы изменили своей привычке", - добавил эксперт.

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Шевчишин отмечает, что НБУ также докупает валюту в резервы, пользуясь конъюнктурной ситуацией.

Кроме того, Минфин на аукционах ОВГЗ предлагает нерыночную доходность и это приводит к отсутствию спроса на бумаги и минимальным заимствованиям.

"Накануне правительство смогло привлечь лишь 83 млн грн и 4,6 млн долл., и то, вероятно, у государственных банков. При этом уже сегодня необходимо будет погасить и выплатить купоны на сумму 11,1 млрд грн. Таким образом, обслуживание долга ложится бременем на финансы, поскольку нет возможности рефинансирования", - сказал Шевчишин.

Напомним, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб убежден, что уже через неделю реальный курс доллара будет равен 29,5 гривны.

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