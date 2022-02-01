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Доллар резко рванет вверх: эксперт озвучил мрачный прогноз девальвации гривны

1 февраля 2022, 01:09
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Курс доллара в течение недели вырастет, не исключили аналитики.

доллары
/ Reuters

В Украине курс доллара на текущей неделе может опять пойти вверх, говорят эксперты.

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб убежден, что уже через неделю реальный курс доллара будет равен 29,5 гривны. "Наличный доллар в банках будет торговаться по 29,4/29,6 грн", - сказал он в комментарии Obozrevatel.

Аналитик ForexClub Андрей Шевчишин уверен, что курс доллара в течение недели вырастет выше 29 гривен. Эксперт предполагает, что слухи о возможном военном вторжении России будут и далее подогреваться, поэтому гривну от падения уже будет не удержать, считает Шевчишин.

"На следующей неделе ожидаем движение в диапазоне 28,75-29,1 грн/$, если не будет нового жесткого потока новостей об эскалации, которая вынудит нерезидентов возобновить активные продажи", - отметил эксперт.

При этом некоторые эксперты считают, что гривна уже миновала свою темную полосу и теперь будет укрепляться. Причем, национальная валюта укрепит свои позиции как на фоне американской, так и на фоне европейской.

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Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время девальвация гривны будет продолжаться.

На рост курса доллара продолжает влиять угроза вторжения России.

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