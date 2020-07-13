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Курс доллара пробьет психологическую отметку

Доллар может подешеветь с 27,05 до 26,9 гривни.

13 июля 2020, 06:06

Доллары
НБУ контролирует рынок, не позволяя развиться спекулятивной волне / Reuters

Курс доллара в Украине в течение недели до 17 июля может опуститься ниже психологической отметки.

Такой прогноз сделал аналитик Андрей Шевчишин, передает издание Обозреватель.

"Вероятно, в ближайшее время гривня сохранит стабильность и будет двигаться в диапазоне 26,9-27,1 гривни", – считает эксперт.

Шевчишин отметил, что НБУ контролирует рынок, не позволяя развиться спекулятивной волне. Импортеры ведут себя спокойно, а спрос со стороны населения и спекулянтов был достаточно быстро сбит.

"В то же время нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ, и их спрос пока является ключевым фактором давления на курс. Но и он пока купируется. Однако погашение ОВГЗ на 6,3 млрд гривен, прошедшее на неделе, еще надавит на гривну, поскольку пополнит доступную для покупки валюты ликвидность", – добавил аналитик.

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Напомним, ранее старший аналитик Альпари Вадим Иосуб также дал прогноз курса доллара на неделю. По его словам, курс доллара в Украине будет постепенно снижаться. А к концу недели наличный доллар в банках будет стоить около 27 гривен.

Андрей Шевчишин курс доллара Доллар доллар гривна новости Украины РИА Новости Украина
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