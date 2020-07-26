Чего ждать от курса доллара: эксперт озвучил прогноз на неделю

Доллар вырастет в цене / Фото pixabay.com

В течение ближайшей недели курс доллара в Украине продолжит рост. В частности, цена американской валюты может превысить 28 гривен за доллар.

Такой прогноз сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает РБК- Украина.

Курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 28,2-28,3 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,4 гривни.

За минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,5-2,2%:

с пятницы по пятницу курс доллара в Украине вырос с 27,27 до 27,88 грн (+2,2%);

спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,42/27,45 до 27,82/27,85 (+1,5%);

средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,25/27,50 до 27,65/27,93 (+1,5%/+1,6%).

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Как сообщал Главред, ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, парламентарий от фракции Слуга народа Дмитрий Наталуха рассказал, что дополнительная эмиссия гривны непременно приведет к девальвации национальной валюты, скачку цен и росту курса доллара. Данная мера станет вынужденной в связи с кризисом.