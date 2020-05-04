Впервые с начала карантина: курс доллара в Украине упал до рекордно низкой отметки

НБУ на 4 мая снизил официальный курс доллара / Фото pixabay.com

Официальный курс доллара в Украине в понедельник, 4 мая, опустился до рекордно низкой отметки - 26,95 гривни за один "бакс". Так дешево американская валюта стоит впервые с того момента, как курс гривни серьезно обвалился после введения карантина из-за пандемии коронавируса.

Национальный банк Украины снизил курс доллара на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на 4 мая установлен на таком уровне: 26,9592 гривни за 1 доллар (-0,0122 грн). При этом курс доллара на 30 апреля составляет 26,9714 гривни за 1 доллар. При этом курс евро НБУ в Украине установлен на уровне 29,29 гривни.

Официальный курс валют на 4 мая / bank.gov.ua

Курс доллара в украинских банках

Покупка – 26,8 грн/долл;

Продажа – 27,13 грн/долл.

Курс доллара в украинских обменниках

Покупка – 27 грн/долл;

Продажа – 27,3 грн/долл.

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Напомним, ранее аналитик компании Альпари Максим Пархоменко рассказал, каким будет курс доллара после майских праздников.

В свою очередь, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings дало новый и достаточно пессимистичный прогноз по поводу того, каким будет курс доллара в Украине до конца 2020 года.