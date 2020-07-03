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Курс доллара в Украине поставил антирекорд

Официальный курс доллара на пятницу составил 27,18 гривни.

3 июля 2020, 07:58
доллар, курс доллара
НБУ установил официальные курсы валют на пятницу, 3 июля / Фото pixabay.com

Национальный банк Украины поднял официальный курс доллара на 41 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, на пятницу, 3 июля 2020 года, курс доллара НБУ установлен на уровне 27,1801 гривни за 1 доллар (+0,4101 грн). При этом курс доллара на 2 июля составляет 26,7700 гривни за 1 доллар.

Таким образом, курс доллара поднялся выше 27 гривен впервые с 29 апреля, когда он составлял 27,0485 гривни за доллар. Выше курс был 20 апреля - 27,2022 гривни за доллар.

Курс доллара НБУ на 3 июля
Курс доллара НБУ на 3 июля / bank.gov.ua

Напомним, ранее банкиры дали прогноз, как возможная отставка главы НБУ Якова Смолия скажется на курсе гривни.

Как сообщал Главред, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию.

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