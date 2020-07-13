Смертельные пожары на Луганщине: названа ориентировочная сумма ущерба

Масштабные пожары на Луганщине нанесли миллионный ущерб, сообщили в Луганской ОВГА / УНИАН

Масштабные пожары в Луганской области нанесли ущерб, который ориентировочно оценивается в более 400 млн гривен.

Ущерб только от потери лесных насаждений составляет свыше 450 млн гривен, сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации.

В Луганской ОВГА отметили, что в результате пожаров уничтожены пять гектаров леса, десятки незастрахованных домов, пострадали 223 человека, и из них 109 человек понесли материальный ущерб.

"…ориентировочный размер убытков, причиненных чрезвычайной ситуацией только от потери лесных насаждений, составляет более 450 млн гривен", – говорится в сообщении.

Читайте такжеСмертельные пожары на Луганщине: в полиции назвали основные версииНапомним, 6 июля в Луганской области начались масштабные лесные пожары, сгорели более 100 домов, и погибли пять человек. Позже огонь добрался до Северодонецка. Пожар на Луганщине ликвидировали вечером 13 июля.

Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что масштабные смертельные лесные пожары могли начаться из-за агронома Дмитрия П., 1993 года рождения, который нарушил закон, правила и поджог стерню.