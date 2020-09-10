Лидерами девелоперского рынка Одессы будут кампании, создающие инфраструктуру - Невзоров

Ахиллесовой пятой большинства нынешних новостроек является отсутствие современной инфраструктуры

Изменение в развитие сферы внес и карантин. Многие инвесторы переключили свое внимание на строительную сферу, как самую надежную при возможных посткарантинных кризисах. По данным аналитиков рынка недвижимости, на конец июля количество инвестиционных сделок по продаже квартир в новостройках приблизилось к 55% от общего числа сделок, что на 10% больше, чем в начале нынешнего года. При этом треть такого жилья также приобретается в домах на этапе котлована.

Правда, качество жилого строительства и планирование застройки города оставляет желать лучшего. Об этом шла речь на заседании 21 мая 2020 года в Одессе круглого стола, на котором обсуждалась реформа ГАСИ. С 18 марта 2020 года, участились случаи самовольного строительства в Одессе – выявлено более 60 фактов. Кроме того, фактически не осуществляется проверка полноты данных, приведенных заказчиком строительства, а также их достоверность при электронной регистрации разрешительных документов и документов о готовности объектов к эксплуатации.

Яркий пример - онлайн-сервис "Электронный кабинет застройщика", который начал работу в декабре 2019 года. Участники круглого стола отправили в Верховную Раду и Кабмин обращение с просьбой учесть предложения по усовершенствованию градостроительного законодательства и расширению полномочий местных органов ГАСК, а также срочному возобновлению действия Постановления №553, получению реальных рычагов влияния на недобросовестных застройщиков и улучшению градостроительного климата в Украине в целом и в Одессе в частности.