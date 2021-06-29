Малому и среднему бизнесу предложили платить за электроэнергию по фиксированному тарифу

Бизнесу предложили платить за электроэнергию по-новому / finance.obozrevatel.com

Компания "ЙЕ Энергия", занимающаяся поставками энергоресурсов промышленным и бытовым потребителям Украины, предложила клиентам категории малого и среднего бизнеса новый выгодный тариф на электроэнергию "Фиксированный".

Как говорится в сообщении пресс-службы компании, по условиям тарифа "Фиксированный", ежемесячная цена на электроэнергию будет зафиксирована на период поставки с 1 августа по 31 декабря 2021 г. Предложение действует для потребителей группы Б (без приборов почасового учета электроэнергии) на территории ОЭС Украины.

"Обычно для таких клиентов цена рассчитывается как средневзвешенная цена закупки электрической энергии, фактически сложившаяся для поставщика на рынке "на сутки вперед". Соответственно, клиенты находятся в постоянной зависимости от тенденций рынка РДН. Фиксированный тариф на электроэнергию защитит бизнес от колебания цен", - отметил руководитель проекта "Электроэнергия" в компании "ЙЕ Энергия".

Как пояснил представитель компании, выбрав данный тариф, клиент получит четкое представление об объеме своих расходов на электроэнергию на ближайшие пять месяцев.

Бизнес-клиенты могут перейти на тариф "Фиксированный" до 12 июля 2021 г., выбрав наиболее удобный способ оплаты из трех – предоплата, подекадная оплата или постоплата.

Тариф на услугу передачи электроэнергии регулируется государством и в текущий момент составляет 0,29393 грн за кВт/ч (без НДС).

Справка. ООО "ЙЕ Энергия" имеет лицензию на право ведения деятельности по поставке электрической энергии в соответствии с Постановлением НКРЭКУ от 25.01.2019 года № 61 (с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями НКРЭКУ от 13.05.2020 года №932 и от 18.11.2020 года № 2098). На сегодняшний день компания поставляет электроэнергию только небытовым потребителям, готовясь к открытию рынка электрической энергии для населения, что позволит выровнять конкурентные условия между поставщиками электрической энергии и поставщиками природного газа.