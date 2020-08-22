Массовые увольнения и безработица: новая волна COVID-19 больно ударит по экономике – эксперт

Украине следует готовится к большим потерям и новым сокращениям рабочих мест, говорит Дарья Михайлишина.
Новая волна коронавируса может нанести значительный ущерб мировой экономике, заявила экономист Центра экономической стратегии Дарья Михайлишина.
По ее словам, несмотря на статистику Государственной службы занятости о том, что в настоящее время ситуация на рынке труда несколько улучшается, однако Украине следует готовиться к еще большим потерям и новым сокращениям рабочих мест, сообщает Канал 24.
Эксперт обратила внимание на то, что если во время первой волны 17% от рабочей силы находились в состоянии скрытой безработицы, то в случае второй - эта цифра будет значительно выше.
"Если раньше они могли выплачивать зарплаты сотрудникам, даже если у них не было запаса прочности, и если будет вторая волна коронавируса, они будут вынуждены уволить этих работников. И если будут введены новые ограничения, то следует ожидать нового роста уровня безработицы", - отмечает Михайлишина.
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Чтобы преодолеть негативные тенденции на рынке труда, государство должно стимулировать бизнес. То есть сократить налоговую нагрузку, количество проверок и сделать кредитные ресурсы более доступными. Главное - поддерживать именно украинского производителя и способствовать расширению рынков сбыта, добавила она.
Напомним, ранее врач-инфекционист Андрей Алферов заявил о том, что в Украине началась новая волна заболевания коронавирусом – наблюдается прирост количества пациентов.
Он уточнил, что течение эпидемии COVID-19 в Украине волнообразное, но между пиками нет спада до нуля.