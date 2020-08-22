Массовые увольнения и безработица: новая волна COVID-19 больно ударит по экономике – эксперт

Коронавирус спровоцирует рост безработицы / УНИАН

Новая волна коронавируса может нанести значительный ущерб мировой экономике, заявила экономист Центра экономической стратегии Дарья Михайлишина.

По ее словам, несмотря на статистику Государственной службы занятости о том, что в настоящее время ситуация на рынке труда несколько улучшается, однако Украине следует готовиться к еще большим потерям и новым сокращениям рабочих мест, сообщает Канал 24.

Эксперт обратила внимание на то, что если во время первой волны 17% от рабочей силы находились в состоянии скрытой безработицы, то в случае второй - эта цифра будет значительно выше.

"Если раньше они могли выплачивать зарплаты сотрудникам, даже если у них не было запаса прочности, и если будет вторая волна коронавируса, они будут вынуждены уволить этих работников. И если будут введены новые ограничения, то следует ожидать нового роста уровня безработицы", - отмечает Михайлишина.

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Чтобы преодолеть негативные тенденции на рынке труда, государство должно стимулировать бизнес. То есть сократить налоговую нагрузку, количество проверок и сделать кредитные ресурсы более доступными. Главное - поддерживать именно украинского производителя и способствовать расширению рынков сбыта, добавила она.

Напомним, ранее врач-инфекционист Андрей Алферов заявил о том, что в Украине началась новая волна заболевания коронавирусом – наблюдается прирост количества пациентов.

Он уточнил, что течение эпидемии COVID-19 в Украине волнообразное, но между пиками нет спада до нуля.